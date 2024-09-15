Российские банки и бизнесы массово открываются на Донбассе и в Крыму: какие причины

Россия активно расширяет свое экономическое присутствие на временно оккупированных территориях Украины, открывая новые отделения государственных банков, таких как "Сбербанк" и ВТБ. Однако большинство Кремлевских компаний все еще опасаются выходить на эти рынки из-за низкой платежеспособности населения.

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Об этом пишет Financial Times. Кремль привлекает российские компании к ведению бизнеса в регионах, захваченных с начала масштабного вторжения.

Однако, несмотря на введенные санкции и риски, сопровождающие деятельность в зонах боевых действий, два крупнейших российских государственных банка – "Сбербанк" и ВТБ – начали расширять свою деятельность в этих регионах. В частности, "Сбербанк" открыл 48 новых отделений и 130 банкоматов на юге и востоке Украины. В Мариуполе, городе, серьезно поврежденном во время боевых действий, установлено шесть мобильных отделений банка. Впрочем, несмотря на открытие отделений, Сбербанк в прошлом прекратил свою деятельность в Крыму в 2014 году, но теперь снова открыл офис на полуострове.

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями финансового сектора призвал к более активному вхождению в оккупированные регионы. "Все, чего вы боялись – санкции – уже произошло. Так чего бояться дальше?" – заявил Путин, поощряя расширение бизнеса в этих территориях.

ВТБ также объявил о планах обслуживания клиентов на временно оккупированных территориях до конца 2024 года, открыв новое отделение в Луганске в июле этого года. Впрочем, многие российские предприниматели не спешат следовать этому примеру, в частности из-за опасений возможных западных санкций и высоких рисков ведения бизнеса в зонах конфликта.

Большинство российских компаний уклоняются от выхода на рынки временно оккупированных территорий, в частности , Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, из-за низкой платежеспособности населения и высоких рисков. "Умные предприятия не пойдут туда – это просто невыгодно. Платежеспособность там низкая, в основном остаются пенсионеры и госслужащие. Риски высоки", – отметил представитель российского розничного сектора.

Уже много лет крупный российский ритейл, банки и другие предприятия опасались открывать офисы и магазины в таких регионах, как Крым, Донецк и Луганск. Однако Сбербанк вернулся в Крым, открыв новый офис в 2023 году, после прекращения деятельности в 2014 году.

Компании, работающие на оккупированных территориях, сталкиваются с трудностями, в том числе с поставками и транспортом. К примеру, после объявления о запуске российских онлайн-маркетплейсов в этих областях, такие компании, как Ozon и Wildberries, быстро отказались от планов из-за отсутствия должного материально-технического и транспортного обеспечения. Жители этих территорий вынуждены полагаться на неофициальные курьерские службы для получения товаров, что дополнительно усложняет ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за опасений попасть под действие международных санкций китайские банки практически полностью перестали принимать прямые платежи из России. На деньги страны-агрессора согласны только 2% финансовых учреждений.

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