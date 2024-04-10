Фермеры пересчитали стоимость популярного продукта: что будет с ценами в супермаркетах

Украинские производители снизили цены на столовую свеклу, что может привести к удешевлению овоща и в супермаркетах. Так, в начале текущей недели (8-14 апреля) хозяйства продавали свеклу по 8-14 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой.

Об изменении цен сообщили аналитики EastFruit. Они отметили:

причиной такой ценовой ситуации является "весьма сдержанный спрос";

снижать отпускные цены фермеры вынуждены даже в условиях стремительного сокращения запасов продукта.

"По словам участников рынка, удешевление свеклы спровоцировано снижением спроса на эту продукцию. Кроме того, на рынок оказывает существенное давление увеличение предложения некондиционной свеклы, которую производители стремятся сбыть в первую очередь – ... качество данных корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается", – говорится в сообщении.

Какие цены в супермаркетах

Пока же свекла в супермаркетах дорожает. Согласно мониторингу OBOZ.UA, 10 апреля в крупных сетях ее продают в среднем по 19,44 грн/кг, что на 2 грн превышает среднюю цену марта.

В целом, в торговых сетях свекла стоит 16,3-23,9 грн/кг. Так:

ЕкоМаркет – 16,3 грн/кг;

Megamarket – 23,9 грн/кг;

Novus – 16,89 грн/кг;

Metro – 20,7 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцам в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения стоимости продуктов питания. При этом основной тенденцией на рынке будет удешевление отдельных позиций – к примеру, овощей и яиц.

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