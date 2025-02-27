В четырех стран ЕС прошли протесты против импорта пищи из Украины: что требуют

В нескольких странах Европейского Союза прошли протесты против импорта аграрной продукции из ЕС. В частности, протестующие требовали отменить торговые преференции для сельскохозяйственного импорта из Украины.

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По данным Euractiv, 27 февраля во многих городах Чехии сельскохозяйственные работники вышли на улицы на сотнях тракторов. Акции были организованы местными фермерскими организациями.

Они также заблокировали некоторые трансграничные переходы на границах со Словакией, Венгрией и Австрией, где к ним присоединились местные фермеры. Как во время прошлогодних протестов, они выступили против беспошлинного импорта агротоваров из Украины.

Протестующие выразили поддержку оказания помощи украинским фермерам, но подчеркнули, что она предоставляется за счет европейского сельского хозяйства. Они назвали соглашение с Украиной нечестным, поскольку для европейских фермеров ужесточаются требования по использованию пестицидов.

Чешские фермеры жалуются, что поток в ЕС дешевого зерна из Украины оказал разрушительное влияние на их бизнес. Поэтому они требовали заключить новое соглашение между ЕС и Украиной, которое, по их мнению, обеспечило бы честную конкуренцию. Более того, участники акции призвали правительства своих стран добиваться подобных мер в сотрудничестве с другими странами Европы.

Среди других на демонстрации были транспаранты с лозунгами "Тупик зеленого соглашения", "Защитим наших фермеров" и "Зеленое соглашение - это самоубийство". Также можно было заметить антиукраинские лозунги: "Мы не хотим украинские мясо и муку" и "Остановите зерно из Украины".

Также фермеры протестовали против соглашения с блоком южноамериканских стран МЕРКОСУР, заключенного в декабре, и будущих соглашений с Мексикой и Таиландом. Фермерские ассоциации требуют заблокировать их и снизить бюрократию со стороны ЕС.

Как уже сообщал OBOZ.UA, аналогичный протест прошел в начале года в Польше. Одной из причин акции является импорт сельскохозяйственной продукции из Украины – это снижает цены на внутреннем рынке, ставит под угрозу доходность польских фермерских хозяйств и подрывает доверие к политике ЕС.

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