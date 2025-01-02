Украинский импорт снова не угодил польским фермерам: в Варшаве готовят масштабный протест

Польские фермеры 3 января в Варшаве планируют масштабный протест против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, соглашения с Mercosur и "зеленого курса" ЕС. Они требуют пересмотра политики ЕС, по их мнению, ставящей под угрозу местный агросектор.

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Об этом сообщает Farmer.pl. Особый акцент протестующие делают на проблему импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, который, по их мнению, вредит местной экономике. Фермеры, объединенные в ряд профсоюзов и организаций, в частности, НСЗЗ Индивидуальные Фермеры "Солидарность", выступают против:

импорта продукции из Украины: они считают, что беспошлинный ввоз зерна и других сельскохозяйственных товаров создает нездоровую конкуренцию и ставит под угрозу выживание польских фермеров;

они считают, что беспошлинный ввоз зерна и других сельскохозяйственных товаров создает и ставит под угрозу выживание польских фермеров; соглашения с Mercosur: польские фермеры выступают против экономического союза со странами Южной Америки, поскольку это может привести к увеличению импорта дешевой агропродукции;

польские фермеры выступают против экономического союза со странами Южной Америки, поскольку это может привести к увеличению импорта дешевой агропродукции; "зеленого курса" ЕС: фермеры считают, что климатические инициативы, введенные Европейской комиссией, несут экономические риски для польского агросектора;

уничтожение польских лесов и охота: протестующие требуют сохранения природных ресурсов и охотничьих традиций;

протестующие требуют сохранения природных ресурсов и охотничьих традиций; Общее ухудшение экономической ситуации: фермеры считают, что политика Брюсселя ставит под угрозу малый и средний бизнес в сельскохозяйственном секторе.

"Все сельскохозяйственные организации нашей страны будут протестовать против вредной политики ЕС, против навязывающей эти правила Урсулы фон дер Ляен. Они приведут к закрытию наших хозяйств" , - заявил лидер профсоюза Томаш Обшанский.

Кто участвует в протесте

НСЗЗ Индивидуальные Фермеры "Солидарность";

Профсоюз фермеров "Самооборона";

Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы;

Национальный совет сельскохозяйственных палат;

Польская охотничья ассоциация.

Организаторы используют лозунг "5 раз STOP", отражающий их категорическое "нет" ключевым инициативам ЕС. Демонстрация начнется в 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву).

Протестующие планируют собраться возле представительства Еврокомиссии в Варшаве, после чего отправятся маршем в Национальный театр. Фермеры надеются, что их голос будет услышан как польскими властями, так и руководством Европейского Союза.

Почему импорт из Украины вызывает протест

Импорт украинской сельскохозяйственной продукции значительно возрос из-за отмены пошлин в рамках помощи ЕС Украине. Это привело к перенасыщению европейских рынков дешевыми товарами, в том числе зерном, конкурирующим с местной продукцией. Польские фермеры утверждают, что это:

снижает цены на внутреннем рынке;

ставит под угрозу доходность польских фермерских хозяйств;

подрывает доверие к политике ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Молдовы снова продлило лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Это было требование местных фермеров, угрожавших перекрыть все пропускные пункты и железнодорожные пути на границе с Украиной из-за импорта сельскохозяйственной продукции.

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