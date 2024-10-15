Усадьбы, виллы и люксовые авто: у приближенных к путинскому олигарху россиян конфисковали имущество в ЕС

Французский суд наложил арест на имущество российских олигархов Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма совокупной стоимостью свыше 70 млн евро. Речь идет об элитной недвижимости, акциях и автомобилях класса "люкс".

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Как пишет Le Monde, арест наложен по запросу парижской прокуратуры в рамках расследования отмывания денег при отягчающих обстоятельствах. "Процедура касается способов приобретения недвижимости с использованием кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах", – отметили в прокуратуре.

По результатам расследования и череды обысков в нотариальных конторах и домах подозреваемых были выявлены "серьезные подозрения в сокрытии происхождения средств", использованных для покупки недвижимости. В результате был наложен арест на акции компании на сумму около 2,7 млн ​​евро, а также восемь объектов недвижимости и два автомобиля класса люкс, в том числе:

поместье площадью 22,5 га в Грассе, департамент Приморские Альпы;

виллы в Сен-Рафаэле и Гримо, департамент Вар;

роскошные автомобили.

В прокуратуре на назвали имена владельцев, но источники журналистов подтвердили, что это бизнесмены российского происхождения Руслан Горюхин и Михаил Опенгейм. Как сообщается, оба обладают паспортами Кипра и связаны с приближенным к Путину олигархом Аркадием Ротенбергом: Горюхин – его бывший топ-менеджер, а Опенгейм отвечает за финансовые транзакции в его бизнес-империи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сентябре суд ЕС отказал российским олигархам Геннадию Тимченко, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций, подтвердив их финансовую поддержку российских властей. Также под санкциями остался Национальный расчетный депозитарий России (НРД), заблокировавший активы российских инвесторов на 70 миллиардов евро. В то же время Никиту Мазепина (сына миллиардера Дмитрия Мазепина) и Виолетту Пригожину (мать основателя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина) исключили из списков санкций.

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