FATF решила сохранить приостановление членства РФ – Госфинмониторинг 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение на Пленарном заседании продолжить приостановление членства РФ. Также группа отметила: все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против России с целью защиты международной финансовой системы.

В период с 23 по 27 октября Госфинмониторинг Украины по квоте Комитета Совета Европы MONEYVAL и при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) принял участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках заседания рассмотрели:

отчеты о работе Рабочих групп (ICRG, GNCG, RTMG, ECG);

членства РФ в FATF;

отчет о взаимной оценке Бразилии и т.д.

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Напоминаем, что согласно февральскому заявлению FATF, FATF глубоко обеспокоена сообщениями о торговле оружием между РФ и странами в отношении которых СБ ООН применил санкции и кибератаками, происходящими с территории России.

Отдельно FATF продолжает уделять внимание мониторингу глобальных рисков отмывания средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для международной финансовой системы.

В рамках заседаний Госфинмониторингом проведен ряд двусторонних встреч с делегациями стран-членов FATF и другими участниками Пленума на которых было акцентировано на необходимости дальнейших совместных действий для защиты международной финансовой системы в т.ч. от рисков, несущих РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина продолжает бороться с Россией и ее пособниками на финансовом фронте. В частности, активно ведется розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов.

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