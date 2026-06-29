Фасадчики и каменщики – новая элита: кому в Украине легче всего купить квартиру

Представители рабочих и строительных специальностей в Украине уверенно лидируют по шансам накопить на собственное жилье. Учитывая высокие зарплаты таких специалистов, они могут обзавестись собственным жильем уже через 2,6 года.

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Об этом говорится в новом исследовании одного из крупнейших профильных порталов Украины. В то же время представителям ряда профессий придётся копить деньги более 10 лет, и, конечно, речь идёт об условном расчёте, поскольку не учитываются потребности людей в покупке продуктов, одежды, лекарств, оплате коммунальных услуг и других расходах.

Лидеры рейтинга

Для расчетов аналитики взяли медианную стоимость однокомнатной квартиры (половина квартир – дороже, а половина – дешевле) на вторичном рынке в мае 2026 года – $50 тыс., а также майские заработные платы. Расчет основан на предположении, что на покупку жилья откладывается весь доход, пересчитанный в валюту по среднему курсу НБУ – 44 грн/$.

При таких условиях быстрее всего достигают финансовой цели специалисты строительной сферы:

штукатур – при медианной зарплате 70 тыс. грн в месяц собственное жилье можно приобрести уже через 2,6 года ;

– при медианной зарплате в месяц собственное жилье можно приобрести уже через ; фасадчики и каменщики – зарабатывают в среднем 65 тыс. грн и способны накопить на квартиру примерно за 2,8 года ;

– зарабатывают в среднем и способны накопить на квартиру примерно за ; плиточники, дальнобойщики и рихтовщики – при медианном доходе в 60 тыс. грн решат этот вопрос за 3 года ;

– при медианном доходе в решат этот вопрос за ; строители и прорабы – с зарплатой 50 тыс. грн будут копить около 3,6 года.

Примерно за 4 года приобрести жилье смогут монтажники, машинисты экскаваторов, автоэлектрики и автомаляры (медианный доход – 45 тыс. грн). Водителям, автослесарям, малярам, механикам и стоматологам понадобится около 4,6 года, а таксистам и сварщикам – 4,8 года.

От 5 до 6 лет накопления

Для большой группы рабочих и линейных специальностей срок ожидания колеблется в пределах пяти-шести лет. В этот список вошли:

тракторист – 5 лет (зарплата 36,5 тыс. грн);

– 5 лет (зарплата 36,5 тыс. грн); шиномонтажник, электрик, торговый представитель, курьер, мастер по ремонту – 5,2 года (35...тыс...грн);

– 5,2 года (35...тыс...грн); конструктор – 5,4 года (33,75 тыс. грн);

– 5,4 года (33,75 тыс. грн); оператор ЧПУ, работник пилорамы, сборщик мебели – 5,6 года (32,5...тыс...грн);

– 5,6 года (32,5...тыс...грн); сборщик, токарь – 5,8 года (31,5 тыс. грн).

Кому придется копить дольше всего

В противовес высокооплачиваемой рабочей силе, в нижней части таблицы оказались работники сферы услуг, медицины и охраны. Для них путь к собственному жилью измеряется десятилетиями.

домработницы, медсестры, промоутеры и аниматоры – будут копить 10,4 года (медианная зарплата 17,5 тыс. грн);

– будут копить (медианная зарплата 17,5 тыс. грн); посудомойщицы – 11 лет (16,6 тыс. грн);

– (16,6 тыс. грн); сиделки – 11,6 года (15,75 тыс. грн);

– (15,75 тыс. грн); уборщицы – 13 лет (14 тыс. грн);

– (14 тыс. грн); дворники – 15 лет (12 тыс. грн).

Трудниче всего приобрести недвижимость сторожам. С их медианной заработной платой в 7,25 тыс. грн в месяц им понадобится около 25 лет, чтобы полностью выкупить однокомнатную квартиру за $50 тыс.

Как уже сообщал OBOZ.UA, срок накопления средств на собственную однокомнатную квартиру зависит также и от города: дольше всего это придется делать во Львове, Ужгороде и Киеве, а быстрее всего – в прифронтовых Херсоне и Запорожье. Реальный срок накопления для большинства людей ещё больше, поскольку расчёты не учитывают ежедневные расходы на жизнь.

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