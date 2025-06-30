Европа "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: как вырос его импорт

Импорт европейских сыров в Украину резко вырос. Так, в мае-2025 твердых, полутвердых и "белых" сыров было закуплено сразу на 30% больше, чем в мае-2024. При этом украинские производители испытывают существенные трудности с реализацией своей продукции. Что, впрочем, не понуждает их снижать базовые цены на свои сыры.

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Об этом сообщает infagro. Там объяснили:

Вместо этого украинские производители проводят акции.

Скидки часто достигают 25%.

"Продажи сыра удается удерживать исключительно за счет использования акционных распродаж", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, импортные сыры также часто продают по акционным ценам. При чем не менее активно, чем украинского производства.

"Импортный сыр занимает достаточно значительную долю украинского рынка. …Ожидаемого уменьшения импорта сыра из-за укрепления курса евро пока не происходит", – констатировали аналитики.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают сыр твердый "Комо" традиционный 50% в среднем по 546,83 грн/кг. Что почти на 14 грн превышает среднюю стоимость мая.

В целом, крупные сети продают этот сыр по 519-532,5 грн/кг. Так:

Novus – 589 грн/кг;

Auchan – 519 грн/кг;

Megamarket – 532,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине начал дешеветь картофель нового урожая – цена за неделю снизилась на 10%, но все еще остается на треть выше, чем в прошлом году. Ожидается, что с увеличением предложения цены и в дальнейшем будут падать, хотя до прошлогоднего уровня вряд ли вернутся.

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