Европа "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: как вырос его импорт

Украина нарастила импорт свинины – охлажденной и мороженой. В частности, в феврале-2025 в страну было ввезено 963 тонн продукта, что в три раза превышает показатель января. Везут же свинину в Украину преимущественно из стран Европы.

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Об этом сообщили в Ассоциации "Свиноводы Украины". Отмечается:

Февральский импорт является самым большим за последние 14 месяцев.

Оживление импортной активности произошло на фоне "нетрадиционного для сезона повышения цен на закупки".

Ввозимое в Украину мясо не составляет заметной конкуренции местной свинине, "поэтому импорт до сих пор не имеет влияния на ценовую динамику".

"Поскольку внутреннее предложение свинины в этом году меньше предыдущего, в период повышенного спроса на мясо весной и летом, объемы импорта могут возрасти, а ассортимент такой продукции будет разнообразнее. Так, если на европейских рынках, откуда завозим львиную долю свинины, цены будут ослабевать, а в Украине будут оставаться на высоком уровне, завоз более дешевого сырья станет экономически оправданным", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в таком случае давление на внутренний рынок и ценообразование на нем со стороны импорта усилится. Однако пока такие процессы не наблюдаются.

Сколько стоит свинина в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают свиную грудинку в среднем по 185,2 грн/кг, что почти на 7 грн превышает среднюю цену февраля.

В целом цены выставили в диапазоне 169,9-200,4 грн/кг. В частности:

Metro – 171,5 грн/кг;

Novus – 199 грн/кг;

Auchan – 169,9 грн/кг;

Megamarket – 200,4 грн/кг.

Свиная лопатка стоит средние 198,67 грн/кг. Что почти на 8 грн выше, чем было в феврале.

Супермаркеты же выставили цены в диапазоне 187,1-209,9 грн/кг. В частности:

Novus – 199 грн/кг;

Metro – 187,1 грн/кг;

Megamarket – 209,9 грн/кг.

Свиной ошейок продают в среднем по 271,63 грн/кг. Это почти на 4 грн превышает февральскую стоимость. Цены в супермаркетах:

Novus – 259 грн/кг;

Megamarket – 306,4 грн/кг;

Metro – 249,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине ожидается удорожание яиц – из-за роста спроса перед Пасхой, которую в 2025 году празднуют 20 апреля. В экспертной среде ожидают, что рост цен произойдет в начале-середине апреля – в канун праздника.

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