Европа срочно ищет замену Visa и Mastercard: чем не устраивают американские платежные системы

Европа планирует срочно создать собственные платежные альтернативы Visa и Mastercard, поскольку почти две трети карточных транзакций в еврозоне контролируются американскими компаниями. Отмечается, что это связано с опасениями, что в случае обострения трансатлантических отношений такая зависимость может стать инструментом финансового давления.

Об этом пишет Financial Times. По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), почти две трети всех карточных транзакций в еврозоне обрабатываются Visa и Mastercard.

В 13 странах-членах ЕС вообще не существует никакой национальной альтернативы американским платежным системам, а даже там, где внутренние решения есть, их доля постоянно сокращается. На фоне постепенного исчезновения наличных денег такая концентрация рынка вызывает серьезное беспокойство у европейских регуляторов и банкиров.

Исполнительный директор Европейской платежной инициативы Мартина Ваймерт прямо заявила, что Европа слишком зависима от международных платежных решений, а отсутствие трансграничной европейской альтернативы является стратегической слабостью. По ее словам, в случае серьезного ухудшения трансатлантических отношений влияние американских платежных компаний может быть использовано как инструмент давления.

Опасения разделяют и европейские чиновники, которые все чаще говорят о рисках потери контроля над критически важной финансовой инфраструктурой. Бывший президент ЕЦБ Марио Драги недавно предупредил, что глубокая интеграция с глобальными игроками создала зависимость, которую потенциально можно использовать против самого Евросоюза.

Во многих странах еврозоны существуют национальные платежные системы, однако они не работают на трансграничном уровне. Например, во Франции и Бельгии локальные решения поддерживают как офлайн-, так и онлайн-платежи, тогда как в ряде других стран альтернатив нет вообще.

Именно эта разрозненность мешает созданию полноценной европейской сети, способной конкурировать с Visa и Mastercard. В 2024 году консорциум в который входят 16 крупных европейских банков и финансовых компаний запустил Wero – европейскую альтернативу Apple Pay.

На сегодня сервис уже имеет 48,5 миллиона пользователей в Бельгии, Франции и Германии. В ближайшие годы его планируют расширить на онлайн-платежи и оплату в магазинах, а к 2027 году сделать полноценным инструментом цифровых расчетов по всей Европе.

Впрочем, не все в Европе убеждены, что частные инициативы смогут быстро масштабироваться. В ЕЦБ отмечают, что предыдущие попытки создать общую карточную схему проваливались из-за сложности согласования стандартов между различными странами и игроками рынка.

Именно поэтому Европейский центральный банк активно продвигает проект цифрового евро – государственной платежной инфраструктуры, которая должна обеспечить финансовый суверенитет блока. Ожидается, что торговцы в еврозоне будут обязаны принимать цифровой евро в магазинах и онлайн до 2029 года.

