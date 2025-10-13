ЕС "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: достигнуты рекордные значения

Украина нарастила импорт свинины – охлажденной и мороженой. В частности, в сентябре-2025 в страну было ввезено на 31% больше продукта, чем месяцем ранее – более 6 тыс. тонн. Что стало рекордом с января 2022 года. Везут же свинину в Украину преимущественно из стран Евросоюза (ЕС).

Видео дня

Об этом сообщили в Ассоциации "Свиноводы Украины". Там отметили: причин же роста импорта свинины несколько. В частности:

Более высокие цены отечественных производителей.

По словам специалистов, из-за сокращения поголовья свиней в стране цены на украинскую свинину заметно выше. И уже в течение длительного времени остаются на стабильно высоком уровне.

Более слабое внутреннее предложение продукта.

"Внешние поставки в 2025-м заметно оживились. Стимулом для повышенной импортной активности стали как высокие котировки на украинскую свинину, так и исчерпывание квот беспошлинных поставок свинины из ЕС", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивается: в целом за период с января по сентябрь 2025 года Украина импортировала 20,8 тыс. тонн свинины – на общую сумму 53,2 млн долларов. При этом:

Всего 142 тонны завезли из Канады.

Остальное – из стран ЕС.

Сколько стоит свинина в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают свиную грудинку в среднем по 223 грн/кг, что почти на 5 грн превышает среднюю цену сентября.

В целом цены выставили в диапазоне 204-249 грн/кг. В частности:

Metro – 213,1 грн/кг.

Novus – 204 грн/кг.

Auchan – 225,9 грн/кг.

Megamarket – 249 грн/кг.

Свиная лопатка стоит средние 243 грн/кг. Что более чем на 3 грн выше, чем было в сентябре.

Супермаркеты же выставили цены в диапазоне 229-264 грн/кг. В частности:

Auchan – 239,9 грн/кг.

Novus – 229 грн/кг.

Metro – 239,1 грн/кг.

Megamarket – 264 грн/кг.

Свиной ошеек продают в среднем по 383 грн/кг. Это более чем на 25 грн превышает сентябрьскую стоимость. Цены в супермаркетах:

Novus – 334 грн/кг.

Metro – 419,89 грн/кг.

Megamarket – 395,1 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине заметно подорожали нефасованные куриные яйца. При этом в экспертной среде считают, что рост цен продолжится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!