Евробонды Украины стремительно падают: почему инвесторы изменили мнение о госдолге страны

Украинские еврооблигации резко упали, в частности бумаги с погашением в 2035 году потеряли 3,6 цента, снизившись до уровня 61,7 цента за доллар, а ВВП-варранты – более 2 центов. Причиной этого стало обострение политического напряжения между Зеленским и Трампом, что повысило неопределенность будущей поддержки Украины со стороны США.

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Об этом пишет Reuters. Политическое напряжение между Зеленским и Трампом росло в последние недели, особенно после того, как Трамп в феврале назвал украинского лидера "диктатором" и сделал шаги в направлении нормализации отношений с Россией.

На этом фоне финансовые рынки отреагировали на нестабильность, а украинские облигации стали своеобразным индикатором этой неопределенности. Еще накануне инвесторы надеялись, что переговоры между США и Украиной приведут к подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых, что оказало бы положительное влияние на финансовую стабильность страны.

Однако эти надежды развеялись после того, как встреча между Зеленским и Трампом окончилась громкой ссорой. Переговоры были прерваны, и Зеленский досрочно завершил визит, что лишь усилило опасения инвесторов по поводу будущей поддержки Украины со стороны США.

Финансовые аналитики отмечают, что последние события на международной арене негативно отражаются на инвестиционной привлекательности украинских активов. Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg, заявил, что для Украины и Европы геополитические новости последних недель были "крайне неутешительными". Рынки продолжают демонстрировать высокую чувствительность к любым сигналам об изменениях в отношениях между Украиной и США.

Сразу после событий в Овальном кабинете Зеленский отправился в Лондон, где встретился с европейскими лидерами. В ходе встречи обсуждался план мирного урегулирования, который планируется представить США. Европейские партнеры рассматривают возможность расширения гарантий безопасности для Украины, что, по мнению Киева, критически важно для противодействия российской агрессии.

Зеленский, комментируя ситуацию, выразил надежду, что ему удастся возобновить отношения с Трампом и вернуть поддержку Вашингтону. Он также отметил, что готов к продолжению переговоров по соглашению о полезных ископаемых, которое может укрепить экономическую ситуацию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в экспертной среде считают, что держать сбережения в долларах не так выгодно, как вкладывать их в облигации внутренних государственных ссуд (ОВГЗ). Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.

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