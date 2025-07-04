Евро к гривне рекордно вырос: в НБУ объяснили аномалию на валютном рынке

В Украине аномально вырос курс евро – стоимость валюты побила сразу несколько рекордов и впервые в истории достигла отметки в 49 гривен. Впрочем, это объясняется не внутренними кризисными явлениями, а глобальными валютными трендами.

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Об этом, как сообщают СМИ, заявили в Национальном банке Украины (НБУ). В целом на курс евро в банках и обменниках влияет ослабление доллара США относительно евро на международных рынках на фоне изменений в политике США.

В НБУ отмечают, что главный фактор изменений – не внутренние события в Украине, а рост глобальной финансовой неопределенности. В частности, влияние политических сигналов из США и нестабильного ожидания бизнеса на доллар, из-за чего эта валюта начала сдавать позиции относительно евро.

"На фоне относительно стабильного курса гривны к доллару, украинская валюта автоматически подешевела к евро из-за изменения соотношения между двумя иностранными валютами", – объяснили в НБУ.

Зато доллар США остается главной базовой валютой в Украине, и именно по его курсу формируется рынок – спрос и предложение определяют стоимость на межбанке. А вот курс гривны к евро рассчитывается косвенно – через кросс-курс. То есть гривна-евро определяется как производная от курса евро-доллар и гривна-доллар.

В регуляторе признали, что определенное влияние имеют и внутренние факторы – спрос на валюту внутри страны, состояние внешнеторгового баланса, сезонные колебания. Но глобальные тренды – это первоочередной фактор. Украина его не контролирует, и действует он даже несмотря на жесткие валютные ограничения из-за войны.

Поэтому рекордный курс евро не является признаком кризиса гривны, отмечают в Нацбанке. Это следствие ослабления доллара США на мировых рынках. Такой случай еще раз демонстрирует, насколько глубоко Украина интегрирована в глобальную финансовую систему. Решения, принимаемые в Вашингтоне или Франкфурте, ощутимо влияют на повседневную жизнь украинцев – от обменников до цен в магазинах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов не советует украинцам скупать евровалюту в надежде заработать на еще большем подорожании. Он предупредил, что в течение июля ситуация на валютном рынке может меняться.

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