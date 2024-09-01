Отключение света в Украине: эксперт рассказал, сколько еще лет в Украине будут продолжаться проблемы с электроэнергией

Проблемы с электроснабжением в Украине могут продолжаться еще два года из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру. Правительство внедряет маневровую распределительную систему и разрабатывает новые механизмы балансировки, чтобы сделать энергосистему менее уязвимой и более устойчивой.

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Об этом рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский в комментарии 24 канала. Закревский подчеркнул, что враг целенаправленно атакует критическую инфраструктуру, особенно распределительные станции электроэнергии, что приводит к серьезным проблемам по всей энергетической системе.

"Россия не прекращает нацелено атаковать украинскую энергетику, нанося серьезный экономический ущерб нашему государству ", - отметил эксперт. Несмотря на постоянные обстрелы, украинские энергетики работают 24/7, чтобы быстро устранять повреждения и возобновлять электроснабжение населения и предприятий.

Андрей Закревский также рассказал о планах правительства, направленных на уменьшение влияния российских атак на энергосистему. По его словам, была разработана стратегия, предусматривающая внедрение маневровой распределительной системы и конкурс на наиболее выгодную цену за электроэнергию. Это позволит более эффективно балансировать различные источники энергии, такие как атомные, солнечные и ветровые электростанции, обеспечивая стабильность энергоснабжения.

Закревский также отметил важность экспорта и импорта электроэнергии для балансировки системы. Он отметил, что у Украины есть возможность покупать электроэнергию из Европы или продавать ее европейским странам. "Работать с избытком или недостатком можно, применяя экспорт или импорт электроэнергии. В любой момент Украина сможет закупить ее у Европы или Европа у нас. Раньше были случаи, когда мы не могли экспортировать энергию, однако она была в избытке, из-за чего приходилось. отключать атомные реакторы, - сказал Закревский. Это позволит избежать ситуаций, когда излишки энергии приводят к вынужденному отключению атомных реакторов.

Андрей Закревский подчеркнул, что раньше было трудно сбалансировать энергосистему из-за отсутствия маневровых возможностей. Недавно такая система появилась, но всего за сутки после ее запуска Россия нанесла удар по украинской энергетике. Это показывает, как сложно удерживать стабильность энергетической системы в условиях постоянных угроз.

Несмотря на текущие вызовы эксперт оптимистично смотрит на будущее украинской энергетики. Он считает, что через два года энергетическая система Украины может стать менее уязвимой благодаря децентрализации и созданию новых производственных мощностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зима 2024-2025 будет сложной для Украины, но масштабного блекаута не ожидается благодаря подготовке и опыту энергетиков. Несмотря на трудности, страна лучше готова к испытаниям, чем в предыдущие годы.

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