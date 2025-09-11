"Это только начало": Трамп снял санкции с крупнейшей авиакомпании Беларуси

Белый дом снял санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа". Это стало новым подтверждением того, что администрация президента США Дональда Трампа решила пересмотреть отношения с режимом самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.

Как сообщило государственное беларуское агентство БЕЛТА, про соответствующее решение на встрече с Лукашенко объявил представитель президента США Джон Коул. Это означает, что авиакомпания сможет импортировать и обслуживать американские самолеты.

"Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно". В отношении "Белавиа", – сказал Коул.

Он уточнил, что соответствующее решение уже приняли к сведению Госдепартамент, Министерство торговли, Министерство финансов, а также другие госструктуры США.

"Снятие санкций, о котором мы сейчас на этой встрече объявили, – это только начало. Если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным удерживаемым лицам (заключенным. – Ред.), я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации", – добавил Коул.

Также представитель Трампа сообщил, что в Минск может вернуться посольство США. По словам Коула, это "вопрос ближайшего будущего". Кроме того, по итогам встречи в Беларуси освободили 52 заключенных, среди которых были граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии, Франции и Литвы – оппозиционеры, журналисты и участники протестов.

Санкции против "Белавиа" были введены при предшественнике Трампа, Джо Байдене. В августе 2023 года Министерства финансов США выдало отношении "Белавиа" генеральную лицензию, после чего с ней временно разрешили осуществлять трансакции "в целях безопасности гражданской авиации".

При этом против "Белавиа" продолжают действовать санкции Евросоюза. Их ввели из-за инцидента с вынужденной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, на борту которого летел оппозиционный активист Романа Протасевич – его задержали в аэропорту Минска.

Таке OBOZ.UA сообщал, что США готовят новый пакет санкций против России, который коснется банков, нефтяного сектора, платежных систем и криптовалютных бирж. В частности, ограничения могут коснуться Казахстана. Отмечается, что эти меры должны усилить экономическое давление на Кремль и ограничат обходные пути для торговли и поставки критически важных товаров.

