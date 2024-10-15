"Это нечто уникальное": одну из самых редких в мире монет продали за $32 тысяч

В Великобритании продали на аукционе одну из старейших монет Америки – за месяц до того ее обнаружили в жестяной банке от конфет. Стоимость лота превысила номинал в 32 тысячи раз.

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Как сообщает Fox News, речь идет о континентальном долларе 1776 года чеканки. Монета отлита из олова, а ее дизайн разработан экс-президентом США Бенджамином Франклином – на аверсе написано "Континентальная валюта 1776 года", а в центре изображено солнце, солнечные часы и надпись "Не лезь в чужие дела".

Монета была продана на аукционе Wotton Auction Rooms в городе Котсуолдс, Англия. Ее за 25 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно более $32 тыс.) купил частный американский коллекционер.

Согласно данным организаторов торгов, монета в течение десятилетий была "забыта" в жестяной банке от конфет, где пролежала вместе с другими безделушками. Как утверждает аукционист Джозеф Триндер, что до сих пор неясно, как долго монета находилась в банке, прежде чем ее нашли.

"Мы не уверены, как долго она пролежала в банке — по крайней мере, несколько десятилетий. Она была запечатана и, по-видимому, забыта, пока владелец снова не наткнулся на нее и не решил принести ее нам для более детального изучения", – объяснил эксперт.

Всего было отчеканено около 6 тысяч континентальных долларов. По словам Триндера, около 100 континентальных долларов 1776 года все еще могут находиться в обращении.

"Эта монета представляет собой открытие, которое входит в пятерку лучших за всю мою карьеру. Это – та вещь, которую надеется найти каждый аукционист по всей стране", – добавил он.

Недавно монету отправили ​​в США для проверки подлинности. Серия тестов позволила определить, что это оригинал.

"Ее осмотрела комиссия специалистов. Они провели рентгенографию и другие научные тесты, после чего мы были рады получить уведомление о ее подлинности. То, что эта монета датируется годом обретения независимости (Америкой. – Ред.), и ее находка в Великобритании – это нечто уникальное", – добавил он.р

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