Редчайшую коллекцию монет в мире выставили на продажу: почему нумизматы гонялись за ними 100 лет

Одну из самых дорогостоящих в мире коллекций монет выставили на аукцион после того, как ее более 100 лет отказывались продавать. Она содержит настоящие нумизматические сокровища, в том числе монеты, возраст которых превышает пять веков.

Видео дня

Как сообщает CNN, коллекция состоит из более чем 20 тыс. предметов – монет, банкнот и медалей. Она принадлежала магнату и сооснователю Датского нумизматического общества Ларсу Эмилю Брууну, который скончался в 1923 году.

Пребывая под впечатлением от разрушений, свидетелем которых он стал во время Первой мировой войны, магнат хотел, чтобы его коллекция стала резервом на случай бомбардировки или разграбления Королевской датской коллекции монет и медалей. Если же этого не произойдет в течение 100 лет после его смерти, он завещал своим наследникам продать коллекцию.

В аукционном доме Stack's Bowers, который организует торги, уже назвали коллекцию LE Bruun самой дорогостоящей из всех, что когда-либо выставлялись на продажу. Она застрахована на 500 млн датских крон (около $72,5 млн).

В течение столетия после смерти Брууна местонахождение его коллекции оставалось неизвестным. Любопытно, что часть монет он получил в наследство от своего дяди в 1859 году – таким образом, он наполнял ее более 60 лет.

"В коллекционировании монет хорошо то, что когда вы чем-то расстроены или чувствуете себя неуверенно, вы идете и смотрите на свои монеты, после чего успокаиваетесь, снова и снова изучая их, размышляя о многочисленных нерешенных проблемах, которые они представляют", – сказал однажды коллекционер.

Его коллекция будет продана в несколько этапов. Первый из них состоится 14 сентября – в этот день будет продано более 280 лотов, включая золотые и серебряные монеты из Дании, Норвегии и Швеции, датированный концом XV ​​века – последними годами жизни Брууна. По оптимистичным оценкам экспертов в этот день может быть собрано более $14,6 млн.

Самый уникальный лот – самая первая сохранившаяся датированная монета, отчеканенная Датским королевством. Это выпущенная в 1496 году золотая монета с королем Ганса на аверсе, который после заключения Кальмарской унии был королем Дании и Норвегии, а также недолгое время – Швеции. Лишь ее одну планируют продать за 600 тыс. евро,

Также OBOZ.UA сообщал о продаже уникальной монеты, стоимость которой, как ожидается, превысит $100 тыс. В мире существует лишь пять таких монет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!