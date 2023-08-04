'Это инструмент достижения результата': в САП прокомментировали, как Злочевский откупился за рекордную взятку

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре объяснили, как бывшему министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому фактически удалось откупиться от обвинений в крупнейшей в истории Украины взятке (6 млн долларов). Он пошел на сделку со следствием, но в САП отмечают, что оно не означает прощения или избегания ответственности.

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Об этом исполняющий обязанности начальника отдела САП Игорь Гарванко сказал в комментарии ZN.UA. Он также ответил, считает ли победой соглашение между САП и Злочевским.

"Прокурор в своей работе не оценивает сделку через призму зрада/победа. Сделка – это инструмент достижения результата: привлечения виновного к ответственности и выполнения основных задач уголовного судопроизводства. Это обеспечение быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение , был привлечен к ответственности по мере своей вины", – сказал Гарванко.

Он подчеркнул, что такая сделка, которую заключил со следствием Злочевский, является своеобразной формой привлечения к ответственности, когда лицо соглашается признать себя виновным. На основании этой сделки суд выносит обвинительный приговор с предварительно согласованной мерой наказания.

Также суд проверяет ряд факторов, в том числе "соответствие интересам общества". А прокурор в каждом конкретном случае заключения учитывает ряд обстоятельств.

Это, в частности, вероятность вынесения обвинительного приговора судом на общих основаниях, все потенциально "слабые места" дела, инициатива со стороны обвиняемого и стороны защиты, их готовность к признанию вины и предоставлению разоблачительных показаний по делу. Именно так произошло и в случае со Злочевским.

"Из исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств мы установили, что Злочевский Н.В. организовал передачу денежных средств отдельным лицам с целью принятия решений в уголовных производствах в его пользу. При этом он не принимал непосредственного участия в договоренностях и определении взяткополучателей, полагаясь на дружеские , деловые и другие связи привлеченных им лиц. Согласно собранным доказательствам, Злочевский Н.В. не был осведомлен, кому именно в итоге будут переданы денежные средства, однако понимал, что ни одно из известных ему привлеченных лиц не имело полномочий на принятие решений по уголовному производству", – сказал представитель САП.

По его словам, прокурор пришел к выводу, что начальная квалификация этого преступления может привести к тому, что фигурант вообще избежит ответственности в суде. А окончательно в целесообразности сделки суд и прокурор убедили готовность обвиняемого признать свою вину, уплатить значительные средства Вооруженным силам Украины и дать обличительные показания.

Сейчас следствие уже завершено, дела направлены в суд, результатом чего является "фактическое привлечение к уголовной ответственности виновных и помощь в поддержке обороноспособности государства", отметил Игорь Гарванко. Кроме того, приговор Николаю Злочевскому предусматривает внесение сведений относительно него в Реестр коррупционеров, что влечет запрет занимать должности в государственных органах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Николай Злочевский, министр экологии времен Януковича, смог договориться со следствием и фактически откупился от обвинений в крупнейшей в истории Украины взятке.

– Несмотря на то, что другие уголовные дела против экс-чиновника все еще продолжаются и он находится в розыске, Злочевский стал на шаг ближе к освобождению от уголовного преследования.

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