Злочевский откупился от обвинения в крупнейшей в истории взятке: его семья зарабатывает на госбюджете даже во время большой войны

Николай Злочевский, министр экологии времен Януковича, смог договориться со следствием и фактически откупился от обвинений в крупнейшей в истории Украины взятке. И хотя другие уголовные дела против экс-чиновника все еще продолжаются и он находится в розыске, Злочевский стал на шаг ближе к свободе от уголовного преследования.

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Бывший министр, который отвечал за выдачу лицензий на добычу газа, мог выдать десятки разрешений связанным с ним компаниям. Теперь эти компании передали его дочерям (те использовали паспорта гражданок Кипра), и они продолжают зарабатывать на добыче газа. Зять Злочевского даже во время полномасштабной войны заработал миллиарды бюджетных гривен. О том, на какое соглашение пошла САП и что получит государство, читайте в материале OBOZREVATEL.

Злочевский заплатит в бюджет только 68 тыс. грн, остальное – донат на ВСУ

Министр экологии времен Януковича Николай Злочевский за попытку дать крупнейшую взятку в истории расплатится штрафом в 68 тыс. грн и донатом на ВСУ на сумму 660 млн грн, из которых 500 млн потратят на дроны. Специальная антикоррупционная прокуратура пошла на сделку с бывшим чиновником. Там посчитали, что раз взятку он так и не дал, ущерба нанесено не было, поэтому подследственному можно обойтись штрафом и благотворительностью.

Сделки со следствием происходит регулярно, после они утверждаются судом (1 августа 2023 года коллегия Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение со Злочевским), но учитывая исторические масштабы взятки и личность самого экс-чиновника, это – прецедент.

За 6 млн долларов он пытался закрыть уголовные дела, в которых замешана его компания Burisma и "Реал Банк". Финансовое учреждение получило у НБУ стабилизационный кредит под залог нефтебазы. Кредит не вернули (его размер – 800 млн грн). Однако когда попытались взыскать залоговое имущество, оказалось, что его приобрели по цене ниже 3 млн грн. Злочевский планировал коррумпировать НАБУ и САП и заплатить тому, кто примет решение о закрытии расследования, 5 млн долларов. Еще 1 млн долларов должны были потратить на услуги посредников. Само дело продолжается, а сделка касается исключительно факта попытки дать взятку.

Злочевский закрыл все свои компании в Украине либо вышел из учредителей. Однако, вероятно, он все еще сохраняет активы, оформленные на своих партнеров и дочерей. Поэтому отсутствие уголовного преследования, арестов имущества важно для него.

Договоренность с САП создает угрозу, что безнаказанный подкуп правоохранителей создаст порочную практику. При этом у Злочевского все еще остается возможность коррумпировать следователей.

Чем владеет Злочевский

Бизнес Злочевского в Украине продолжался и после его бегства (он находится за границей). К примеру, в 2020-м стало известно, что его зять Андрей Кучков получил от "Укрзалізниці" 200 млн грн.

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Українська залізниця" на переговорной процедуре закупки газа в четырех из пяти лотов отклонила несколько дешевых предложений. При этом было объявлено о намерении заключить договор на сумму 201,13 млн грн с ООО "Укргаз ресурс" и ООО "Благогаз сбыт". У каждой из этих фирм хотят заказать по 20 миллионов кубометров газа. Основателем "Укргаз ресурса" является Кучков, муж Карины Злочевской. Он присутствовал непосредственно на заседании тендерного комитета "Укрзалізниці".

Компания зятя Злочевского в 2022 году получила за счет госзакупок 2,2 млрд грн, в 2023-м уже успела заработать из бюджета 647,6 млн грн. Она продает электрическую энергию, газовое топливо и т. д.

В 2019-м Юрий Луценко, работая генпрокурором, заявил, что владельцем Burisma (группа газовых компаний) был сам Злочевский – он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. Теперь его компании переписаны на его дочерей.

Издание Интерфакс утверждает, что Анна и Карина Злочевские через ряд кипрских компаний стали бенефициарами "Эско-Севера", "Куб-Газа", "Пари", Первой украинской нефтегазовой компании, "Системойлинжиниринга", "Надрагаза", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервиса", "Технокомсервиса", "Надравидобування", "Газойлинвеста", "Геоюнита" и "Нефтегазопромышленной геологии".

OBOZREVATEL проверил указанную информацию. К примеру, компания "Надрагаз" имеет лицензию на разработку Гуцуловского газового месторождения. Лицензия выдана еще во времена Злочевского и действительна до 2031 года. Чтобы оформить собственность на компанию, дочери экс-министра использовали свои паспорта гражданок Кипра.

Как писало издание Forbes, "Злочевский обзавелся кипрским паспортом и много времени проводит на яхте. Компанию, которая добывает газ на 154 скважинах, он контролирует по видеосвязи, собирая по утрам топ‑менеджеров для отчета".

Всего структуры Злочевского получили десятки лицензий. К примеру, в 2010 году – лицензию на Пролетарское месторождение в Днепропетровской области. По оценке Ассоциации газодобывающих компаний Украины, Пролетарское с запасами 1,5 млрд куб. м входит в десятку крупнейших месторождений газа.

Проблема заключается в том, что официально лицензии выдавали коллегиально, подписей Злочевского на документах нет. В 2019-м дело политизировали, так как Хантер Байден, сын на тот момент вице-президента США Джо Байдена, работал в совете директоров Burisma.

Злочевский через своих дочерей, как и прежде, владеет сетью энергетических компаний, использует выданные лицензии, а его семья зарабатывает миллиарды, в том числе и на госзакупках. Теперь же появилась реальная угроза, что ему в очередной раз удастся избежать правосудия.