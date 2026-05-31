ЕС закручивает гайки Кремлю: ценовой потолок на российскую нефть могут заморозить

Европейский Союз (ЕС) рассматривает возможность заморозить ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель, чтобы не допустить ее автоматического повышения из-за резкого роста мировых цен на нефть. Если решение будет принято, оно может войти в новый пакет санкций и сохранить дополнительное давление на доходы России.

Об этом пишет Bloomberg. В прошлом году ЕС ввел обновленный механизм регулирования ценового потолка на российскую нефть марки Urals. Система предусматривает автоматический пересмотр каждые шесть месяцев.

Согласно правилам, новый предел должен устанавливаться на уровне примерно на 15% ниже средней рыночной стоимости российской нефти. Сейчас действующий порог составляет 44,10 доллара за баррель. Если нефть продается дороже установленного лимита, компаниям запрещается предоставлять связанные услуги – страхования, транспортировки, финансирования и другие логистические операции.

Ситуация на мировом нефтяном рынке резко изменилась из-за масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Боевые действия с участием Ирана, США и Израиля вызвали скачок цен на энергоносители. Дополнительным фактором стало фактическое ограничение судоходства через Ормузский пролив. Из-за опасений относительно поставок мировые котировки начали быстро расти.

При нынешней формуле автоматического пересмотра это могло бы привести к повышению ценового потолка для российской нефти уже в июле до примерно 65 долларов за баррель. Такой показатель даже превысил бы предыдущий предел в 60 долларов, который в свое время совместно установили страны G7.

По информации источников, европейские чиновники обсуждают сразу несколько возможных сценариев. Первый вариант – полное замораживание ценового потолка на нынешнем уровне 44,10 доллара за баррель. Второй – временное приостановление автоматического механизма пересмотра до конца 2026 года из-за исключительной ситуации на мировом энергетическом рынке.

Третий сценарий предусматривает компромиссный подход, даже если цены будут расти, новый предел не поднимать выше 60 долларов за баррель, то есть уровня, который ранее был согласован странами G7. Все эти варианты сейчас находятся на стадии обсуждения между государствами-членами Евросоюза.

ЕС стремится завершить подготовку очередного пакета санкций уже в начале июня. Послы стран-членов были предварительно проинформированы о возможных изменениях на прошлой неделе. Ожидается, что новые меры будут касаться не только нефтяного сектора, но и других направлений экономического давления на Россию.

