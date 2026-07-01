ЕС ввёл новые пошлины на дешёвые онлайн-посылки: сколько придётся платить украинцам

С 1 июля в Европейском Союзе (ЕС) ввели таможенный сбор в размере 3 евро для посылок с товарами стоимостью до 150 евро, поступающих из стран за пределами ЕС через международные онлайн-платформы. Новые правила призваны усилить контроль за безопасностью импортных товаров и в будущем станут частью масштабной реформы, предусматривающей отмену беспошлинного ввоза таких покупок.

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Об этом в сети Х заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С 1 июля на недорогие посылки с товарами, приобретенными на международных маркетплейсах и доставленными в страны ЕС из государств, не входящих в ЕС, вводится фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро.

Новые правила касаются товаров стоимостью до 150 евро. Сбор будет применяться к продавцам из третьих стран, зарегистрированным в единой системе импорта ЕС для уплаты налога на добавленную стоимость. Именно через эту систему сегодня проходит около 93% всех товаров, приобретаемых на международных онлайн-платформах.

Если в одной посылке содержатся товары разных категорий, таможенный сбор в размере 3 евро будет начисляться отдельно для каждой категории товаров. Председатель Европейской комиссии отметила, что главной причиной изменений стал стремительный рост количества дешевых товаров, поступающих в Европу через электронную коммерцию.

По её словам, европейские розничные продавцы оказались в менее выгодном положении, ведь импортируемые товары долгое время пользовались таможенными льготами. В то же время значительная часть таких товаров не соответствовала требованиям ЕС в отношении качества и безопасности, что создавало риски для покупателей.

В Еврокомиссии также отмечают, что новые правила должны помочь бороться с мошенничеством, сократить поток некачественной продукции и сделать условия конкуренции более справедливыми для местных компаний. Пошлина распространяется на товары, поступающие из стран за пределами Европейского Союза, в частности через популярные международные онлайн-платформы.

До сих пор посылки стоимостью до 150 евро могли ввозиться без уплаты таможенных сборов, что значительно удешевляло покупки на иностранных маркетплейсах. Новый сбор станет временным решением до завершения реформы таможенного законодательства ЕС.

В Европейском Союзе уже ведется работа над полной отменой порога беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 150 евро. После завершения реформы все товары, независимо от их стоимости, будут облагаться пошлиной в соответствии со стандартными тарифами ЕС для конкретных категорий продукции.

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