ЕС сделал неожиданное исключение из санкций против России: каким товаром класса люкс продолжат торговать

Евросоюз в рамках нового пакета санкций разрешил возобновить импорт российского соболиного меха, объяснив это отсутствием альтернативных поставщиков для европейской меховой промышленности. Больше всего на отмене запрета настаивали Италия и Греция, тогда как ограничения на ввоз готовых меховых изделий из России и их экспорт в РФ остаются в силе.

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Об этом пишет Euractiv со ссылкой на собственные источники среди европейских дипломатов. Евросоюз ввел ограничения на импорт соболиных шкур из России в апреле 2026 года. Однако уже в ходе согласования нового пакета санкций страны-члены согласились сделать исключение и разрешить ввоз этого сырья.

В Европейской комиссии объяснили такое решение тем, что Россия фактически доминирует на мировом рынке соболиного меха, поэтому найти альтернативных поставщиков для европейских производителей практически невозможно. Один из высокопоставленных чиновников ЕС признал, что получить такое сырье в других странах "чрезвычайно сложно".

Кто настаивал на отмене запрета

По информации Euractiv, наиболее активно за возобновление импорта российского соболя выступали Италия и Греция. Именно компании из этих стран остаются крупнейшими покупателями российских соболиных шкур среди государств Европейского Союза.

По данным российского аукционного дома "Союзпушнина", итальянские и греческие производители на протяжении многих лет входят в число ключевых международных покупателей этого меха наряду с компаниями из Китая. В частности, итальянский производитель меховых изделий Braschi ранее неоднократно приобретал самые дорогие лоты соболиного меха на российских аукционах.

Соболь — небольшой хищный зверь, мех которого считается одним из самых дорогих и престижных в мире. Именно из него изготавливают дорогие шубы и другие изделия премиального сегмента.Стоимость отдельных изделий из натурального соболя может достигать десятков и даже сотен тысяч евро, поэтому это сырье традиционно пользуется спросом среди европейских модных брендов класса люкс.

Санкции частично остаются в силе

Несмотря на смягчение правил в отношении импорта необработанных соболиных шкур, Евросоюз не отменял других ограничений. То есть исключение касается только сырья, которое используют европейские производители. Как и ранее, остается в силе запрет на:

импорт в ЕС готовых меховых изделий из России;

экспорт меховой одежды в РФ;

другие санкции в отношении предметов роскоши, в частности бриллиантов и икры.

Решение о возобновлении импорта российского соболя совпало с активными дискуссиями о будущем меховой индустрии в самом Евросоюзе. Во многих странах ЕС меховые фермы уже закрыты или постепенно прекращают работу. Сегодня они остаются лишь в отдельных государствах, среди которых Греция, Финляндия, Польша, Испания и Венгрия.

Европейская комиссия также рассматривает возможность ужесточения правил содержания пушных животных или даже полного запрета мехового производства в будущем. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, европейский консенсус относительно экономического давления на Россию из-за агрессии кремлевского режима против Украины ослабевает. И на фоне задержки утверждения 21-го санкционного пакета Евросоюза (ЕС) из-за позиции Греции, Брюссель начал рассматривать кардинальное изменение подхода — отход от "крупных" санкционных пакетов и переход к точечным секторальным "ударам".

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