Пошлины "против пингвинов": в США впервые объяснили свой торговый удар по необитаемым островам

США ввели пошлины против даже необитаемых островов Герд и Макдональд, на которых проживают только пингвины, чтобы страны не могли использовать их в качестве посредников для обхода тарифов. Трамп хочет перекрыть все возможные лазейки, через которые, по его словам, "остальный мир обкрадывает Америку".

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Об этом рассказал министр торговли США Говард Лутник в интервью на телеканале CBS News. Объявление о введении пошлин на импорт с изолированных и безлюдных территорий, в том числе с островов Герд и Макдональд, на первый взгляд выглядело как курьез, вызвавший волну шуток в соцсетях.

Однако в администрации Дональда Трампа это решение объясняют стратегической необходимостью: США пытаются перекрыть все возможные пути обхода торговых ограничений, которые используют такие страны как Китай. Лутник заявил, что эти пошлины введены не случайно – их задача состоит в ликвидации так называемых торговых лазейок.

По словам Лутника, во время предыдущей торговой войны 2018 года Китай, пытаясь избежать американских тарифов, осуществлял поставки через другие страны, не находившиеся в санкционном списке. Теперь, по логике администрации Трампа, даже безлюдные территории, формально имеющие право на экспорт, не должны оставаться без внимания.

"Если оставить хоть одну страну или территорию без тарифов, это открывает путь для обхода ограничений. Мы не можем позволить, чтобы Китай или другие страны шли к нам через посторонние шлюзы – даже если это острова, населенные пингвинами ", – прокомментировал Лутник.

Наибольшее внимание привлекли именно острова Герд и Макдональд – вулканические территории в южной части Индийского океана, принадлежащие Австралии. На этих островах постоянного населения нет, а единственными жителями числятся пингвины. Тем не менее, по данным Всемирного банка, в 2022 году США импортировали оттуда продукции на сумму свыше 1,4 миллиона долларов, и в основном речь шла о "машиностроительной и электротехнической" продукции. То есть формально существует торговля, хотя ее характер вызывает вопросы.

Кроме островов Герд и Макдональд, под новые пошлины попала и другая специфическая территория – британская военная база в Индийском океане. Хотя ее нельзя посетить без спецразрешения, в 2022 году экспорт оттуда в США составил 414 350 долларов, согласно данным Всемирного банка. И опять же – несмотря на отсутствие гражданского населения, торговля происходит.

Против введения новых тарифов резко выступили как политические оппоненты Трампа, так и часть бизнес-сообщества, считающих действия президента чрезмерно агрессивными и потенциально вредными для глобальной цепи поставок. Однако команда Трампа утверждает, что это вынужденный шаг. По словам Говарда Лутника, Трамп устал от того, что "остальной мир обкрадывает Америку", и намерен решительно перекрыть любые пути для этого – даже если придется "обложить пошлиной весь земной шар".

Следует отметить, что новые тарифы имеют значительный масштаб. Трамп объявил базовую ставку в 10% для большинства стран, включая Украину, тогда как для Китая тариф установлен на уровне 54%, а для Европейского Союза – 20%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после введения новых пошлин Дональдом Трампом мировые рынки потеряли более $5 триллионов всего за два дня, а вероятность рецессии в США выросла до 64% по оценке Polymarket. Больше всего пострадала Азия: индекс Hang Seng упал на 12%, CSI 300 – на 9%, Nikkei 225 – на 7,8%.

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