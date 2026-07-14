ЕС открыл краны на полную: поставки российского газа установили рекорд

В первой половине 2026 года страны Европейского союза (ЕС) закупили рекордные 9,97 млн тонн СПГ (сжиженного природного газа) с российского завода "Ямал", заплатив за него около 5,96 млрд евро. Импорт резко вырос накануне полного запрета на поставки российского газа, который для долгосрочных контрактов должен вступить в силу с 1 января 2027 года.

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Об этом пишет Reuters. Несмотря на курс на отказ от энергоресурсов из РФ, в течение первых шести месяцев года поставки из России фактически достигли исторического максимума.

Почти 10 млн тонн российского СПГ за полгода

В январе-июне 2026 года страны Евросоюза импортировали не менее 9,97 млн метрических тонн сжиженного газа с завода "Ямал СПГ". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок увеличились на 16%.

Всего с российского предприятия отправили 140 танкеров с газом. Из них 136 грузов, то есть более 97% всех поставок, направились именно в порты Европейского Союза. Таким образом, европейский рынок фактически поглотил почти весь объем экспорта одного из ключевых российских проектов в сфере СПГ.

Основными направлениями для российского проекта оставались Франция, Бельгия и Испания. Именно порты этих стран приняли наибольшие объемы газа с "Ямала".

ЕС заплатил за российский газ почти 6 млрд евро

По оценке немецкой экологической и правозащитной организации Urgewald, стоимость российского СПГ, закупленного европейскими странами в первой половине года, могла составить 5,96 млрд евро, или около 6,82 млрд долларов.

Именно нефтегазовый сектор остается одним из важных источников поступлений для российской экономики в условиях войны против Украины. Одной из причин рекордного импорта может быть приближение окончательных ограничений на поставки российского СПГ.

С апреля Европейский Союз уже запретил импорт российского сжиженного газа по краткосрочным контрактам. В то же время долгосрочные соглашения пока остаются в силе, а поставки по ним могут продолжаться до 1 января 2027 года.

Фактически у компаний остается ограниченный период, в течение которого они еще могут получать российский газ в соответствии со старыми контрактами. Именно это могло подтолкнуть часть импортеров к более активному использованию действующих соглашений перед вступлением в силу полного запрета.

Евросоюз вводит ограничения постепенно. Такой подход должен дать европейским компаниям и отдельным странам время для поиска альтернативных поставщиков и перестройки энергетической инфраструктуры.

Вырос и импорт российского газа по трубопроводам

Увеличение поставок с "Ямала" является частью более широкой тенденции. В 2026 году Европа увеличила закупки не только сжиженного, но и трубопроводного газа из России.

В январе–мае импорт российского трубопроводного газа в ЕС вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Поставки российского СПГ за этот же период увеличились примерно на 11%. Полностью отказаться от импорта российского газа по трубопроводам Евросоюз планирует к сентябрю 2027 года.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС существенно сократил зависимость от российских энергоносителей. Поставки по большинству традиционных трубопроводных маршрутов прекратились или значительно сократились. Однако статистика за 2026 год показывает, что российский газ по-прежнему остается частью европейского энергетического рынка.

Почему в Европе остается больше российского СПГ

Еще одним фактором стал запрет на перевалку российского сжиженного газа, введенный ЕС в 2025 году. Ранее часть СПГ доставлялась в европейские терминалы, перегружалась на другие суда, а затем отправлялась покупателям за пределами Евросоюза. После введения ограничений такие операции стали значительно сложнее.

В результате большая часть российского газа, поступающего в европейские порты, остается непосредственно на рынке ЕС. Отмечается, что это также могло повлиять на статистику импорта и способствовать рекордным показателям в первой половине года.

Проект "Ямал СПГ" имеет стратегическое значение для российской газовой отрасли. Его контролирует "Новатэк", однако доли в предприятии также принадлежат китайской CNPC и французской TotalEnergies.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Ирландии раскрыли масштабную цепочку поставок стратегического сырья в Россию: завод перерабатывал импортированный боксит в глинозем, после чего ежемесячно около 14 судов вывозили тысячи тонн белого порошка в Санкт-Петербург. Далее металл мог через российские промышленные цепочки попадать на предприятия военно-промышленного комплекса, связанные с производством ракет "Искандер" и Х-101, танков Т-72, авиации и другого вооружения.

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