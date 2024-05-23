ЕС хочет оставить россиян без элитных авто: Financial Times раскрыл план

Евросоюз рассматривает усиление санкций против Беларуси и закрытие лазейки, позволявшей Москве импортировать товары из западных стран, запрещенные в России из-за войны в Украине. Таможенники ЕС обнаружили, что белорусские компании стали ключевыми посредниками в контрабандной торговле роскошными автомобилями в Россию, что может привести к новым ограничениям импорта товаров.

Об этом пишет The Financial Times. Новые ограничения, направленные на "минимизацию риска обхода", включают запрет экспорта технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа и импорта бриллиантов из Беларуси.

ЕС акцентирует внимание на том, что Беларусь используется для незаконной перевозки роскошных автомобилей в Россию, обходя санкции. Российские документы показывают, что автомобили Rolls-Royce и Maybach, которые включаются в список санкций ЕС против России, нелегально попадают в Москву из-за беларуских компаний.

Ежемесячный поток транспортных средств и запчастей в Беларусь из стран ЕС вырос с 50 млн. долларов в январе 2022 года до 268 млн. долларов в январе 2024 года. Российские документы показывают, что один Rolls-Royce Cullinan Black Badge, изготовленный в конце 2022 года, был зафиксирован как прибывший в Россию через беларуский источник.

Автомобиль, стоимость которого в документах составляет 630 000 тыс. долларов, был в России в течение девяти месяцев после выхода с завода. Те же торговые данные также показывают, что по меньшей мере 28 Maybach, бренда класса люкс, принадлежащего Mercedes-Benz, попали в Россию из-за беларуских поставщиков в 2023 году. Средняя цена этих автомобилей составляла 217 000 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россию и Беларусь собираются исключить из Ассоциации европейских торгово-промышленных палат из-за несоответствия их политики европейским принципам. Процесс исключения уже начат. Украина поддержала инициативу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!