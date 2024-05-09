"Так себе решение": нардеп раскрыл, что не так с грядущей конфискацией активов России в ЕС

В Европейском Союзе (ЕС) уже в ближайшие недели собираются принять решение о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Однако на самом деле речь идет не о конфискации непосредственно российских денег и даже не конфискацию доходов с них. Вероятнее всего, Украина пока что сможет получить только вторичную прибыль с доходов этих активов.

Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). "Судя по тому, что фигурирует сумма всего 3,3 млрд евро, то речь идет не о конфискации самих активов России, даже не о конфискации доходов с этих активов. А о фактической конфискации доходов с доходов активов РФ, которые заморожены в ЕС. Это конечно лучше чем ничего, но так себе решение", – отметил нардеп.

Он объяснил, что в Европейский Союз получает доходы от замороженных активов РФ, так как срок погашения многих облигаций страны-агрессора уже настал. В результате деньги, полученные от погашения этих облигаций, хранятся в депозитарии. Обычно владельцы бумаг получают проценты, но т.к. активы арестованы, сейчас этого не происходит.

"Любые проценты, полученные таким образом, принадлежат депозитарию. Если только государство не решит облагать их налогом по ставке, близкой к 100%", – отметил нардеп.

Именно такой налог и планируют ввести в ЕС. "Следующий шаг – перевод чистой текущей стоимости этого потока доходов в Украину. Инвестирование российских наличных средств в пятилетние немецкие облигации приносило бы 3,3 млрд евро в год, что достаточно для обслуживания долга ЕС в размере около 116 млрд евро с таким же сроком погашения. Остальные – финансовые вопросы: создать фонд, гарантированный G7, который будет получать доходы депозитариев от российской наличности, выпустить долговые обязательства этого фонда на рынки, а полученные средства массово направить в Украину", – объяснил Железняк.

Он подчеркнул, что пока что ЕС согласился только на конфискацию доходов депозитариев. А о дальнейших шагах в Евросоюзе так и не договорились.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что 90% доходов от замороженных российских активов в странах ЕС должно идти на закупку оружия и боеприпасов для Украины. Еще 10% поступлений – пополнять бюджет ЕС и использоваться для финансирования программ восстановления Украины.

В целом на Западе находятся 300 млрд долларов замороженных российских активов. Но, по мнению некоторых аналитиков, эта сумма может быть значительно больше – вплоть до одного триллиона долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!