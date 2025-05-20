Более 200 тыс. украинцев могут депортировать из США: что планирует Трамп и кому обещают за это по $1000

В США разработали план добровольной депортации, согласно которому более 200 000 украинцев могут быть возвращены на родину. Тем, кто согласится уехать самостоятельно обещают выплатить по $1000, ведь программа уже предусматривает финансирование в размере $250 миллионов.

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Об этом пишет The Washington Post ссылаясь на проект документов, с которыми ознакомились журналисты. Наиболее противоречивым моментом такого решения стало включение в эту инициативу тех, кому ранее был предоставлен временный статус защиты (TPS), который позволял оставаться в США из-за угрозы жизни в стране происхождения.

По информации издания, проект предусматривает расходы до $250 миллионов из фондов иностранной помощи США на финансирование программы возвращения людей в страны происхождения. Мигрантам, которые добровольно согласятся покинуть США, обещают выплату в размере $1000. Отмечается, что эти выплаты будут финансироваться через Бюро по вопросам населения, беженцев и миграции при Государственном департаменте США.

План предусматривает даже закупку авиабилетов (в частности чартерных рейсов) для возвращения мигрантов. Документы упоминают представителей ряда стран, исключительно с:

Украины;

Гаити;

Афганистаном;

Палестиной;

Ливией;

Суданом;

Сирией;

Йеменом.

Это граждане, которые в большинстве случаев бежали из зон активных боевых действий или гуманитарных катастроф и сейчас находятся в США под временной защитой. В случае с украинцами, здесь речь идет о тех, кто прибыл после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Гаитяне имеют TPS еще с 2010 года из-за последствий разрушительного землетрясения.

Эксперты отмечают, что депортация людей в страны, где продолжаются боевые действия или есть высокий уровень насилия является негуманной и опасной, ведь по международному праву, возвращение искателей убежища в страну, где им грозит смерть или преследование - запрещено . Представители ООН и Международной организации по миграции (МОМ) не поддерживают возвращение в упомянутые страны из-за высокого уровня угроз.

Также под вопрос выносят правомерность использования средств иностранной помощи, ведь они традиционно предназначены для поддержки беженцев, а не для их депортации. Документы, описывающие программу, по словам журналистов имеют предварительный характер и были обозначены, как такие, что "предшествуют принятию решений". Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин подтвердила их подлинность, но назвала "устаревшими".

Несмотря на это, недавно подписанное соглашение между Министерством внутренней безопасности и Госдепартаментом включает те же финансовые механизмы и цели, однако без прямого указания национальностей. Это свидетельствует, что программа может быть реализована в любой момент после принятия окончательного политического решения.

Правительство США пока не приняло окончательного решения о продлении временного статуса защиты для граждан Украины и Гаити. Предварительно украинцам TPS был предоставлен до 2025 года, а гаитянам - до 2026-го. Однако администрация Трампа может отозвать этот статус уже этим летом, что откроет путь к массовым депортациям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Еврокомиссии (ЕК) считают, что постепенное возвращение украинских беженцев домой может начаться уже в 2025 году. Причем, несмотря на то, что явных признаков скорого окончания войны нет.

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