ЕС готовит удар по США: на что Евросоюз введет пошлину в 25%

ЕС планирует ввести контрпошлины в 25% на американские бриллианты, яйца, мясные изделия и сельскохозяйственную продукцию. Дополнительно рассматривается ограничение импорта стали и алюминия для защиты европейских производителей.

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Об этом сообщает Reuters. Такие решения являются ответом на введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на импорт стали и алюминия, уже отразившиеся на европейских производителях.

Документ, с которым ознакомилось агентство Reuters, предусматривает, что решение будет вынесено на голосование стран-членов ЕС уже 9 апреля. Планируемые пошлины будут вводиться поэтапно: часть вступит в силу уже 16 мая, другая – с 1 декабря. В список продукции, которая попадает под новые тарифы, входят:

бриллианты;

яйца;

зубная нить;

колбасы;

мясо птицы;

миндаль (с 1 декабря);

соя (с 1 декабря).

Из первоначального списка исключили бурбон, вино и молочные продукты, на которые рассматривались тарифы до 50%. Причина – резкий ответ Дональда Трампа, который пригрозил ввести до 200% пошлин на алкогольные напитки из ЕС. Это вызвало особую обеспокоенность во Франции и Италии – ключевых игроках европейской винодельческой индустрии.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подчеркнул, что запланированные пошлины будут иметь значительно меньший экономический эффект, чем предыдущие меры на сумму в 26 миллиардов евро. Кроме того, с 1 апреля ЕС уже сократил импорт стали на 15% в рамках ужесточения защитной политики, а также рассматривает возможность введения квот на импорт алюминия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Илон Маск обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отменить новые пошлины, которые, по его мнению, вредят международной торговле и бизнесу Tesla. Несмотря на это, Трамп пригрозил ввести дополнительные 50% пошлин, дополняя уже имеющиеся 34%.

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