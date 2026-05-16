Энергорынок накопил сотни миллиардов гривен долгов, – Плачков

Проблема долгов на рынке электроэнергии стала следствием многолетних ситуативных решений и непродуманного регулирования. Об этом заявил министр энергетики Украины в 1999 и 2005-2006 годах, президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

Видео дня

По его словам, сегодня общий объем долгов на энергорынке уже достигает около 200 млрд грн, а значительная часть проблем возникла из-за механизмов ПСО и финансовых перекосов на рынке.

"Сколько долгов на рынке электроэнергии? Около 200 млрд, правильно? Если там один долг, "Укрэнерго" должно им за рынок и так далее. Я думаю, где-то 150 таких чистых", — отметил Плачков.

Он подчеркнул, что часть решений в отрасли принималась без надлежащего экономического обоснования, что в результате создало значительное финансовое давление на энергосистему.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что на сегодня задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" уже превысила 46 млрд грн, что является одним из самых высоких показателей за время существования рынка.