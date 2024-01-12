Украинские госкомпании тратят миллионы на подозрительных тендерах: раскрыты детали

В конце 2023-начале 2024 года украинские госкомпании провели ряд рисковых закупок, которые могут негативно повлиять на их репутацию. В частности, "Укрзалізниця" переплатила 1,4 млн евро за рельсы экс-партнерам замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы по работе в "Запорожстали".

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Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Отмечается:

19 декабря "Укрзалізниця" сообщила о заключении договора на поставку рельсов по 1 680 евро за тонну;

контракт на общую сумму 16,8 млн евро получило ООО "Минерфин-Транс";

тендер был проведен без использования Prozorro на бесконкурентной основе;

до этого из разных причин "Укрзалізниця" отменила почти завершенные закупки рельсов у китайских поставщиков.

При этом, подчеркивается в опубликованном нардепом документе о закупках, в июле-2023 "Укрзалізниця" закупала такие же рельсы у австрийской компании – и делала это намного дешевле: цена за тонну была меньше на 140 евро. То есть по новому контракту "Укрзалізниця" переплатила 1,4 млн евро.

"[По имеющимся данным] Словацкая компания Minerfin, являющаяся одним из учредителей "Минерфин-Транс", была партнером "Запорожстали", когда руководителем был нынешний заместитель офиса президента Ростислав Шурма. В открытых источниках есть также упоминания о том, что из-за невыгодных закупок "Запорожсталью" ильменита у этого поставщика, из компании уволили ряд менеджеров", – говорится в документе.

Скандалы с "Энергоатомом"

В то же время, отмечается, "Энергоатом" в конце декабря-2023 заключил договор с компанией Westinghouse Electric Company на 437,5 млн долларов. По договору, за эти деньги он должен получить до ноября 2027 года оборудование для внедрения ядерной установки на еще не построенных 5 и 6 энергоблоках Хмельницкой АЭС.

При этом, подчеркивается, Верховная Рада еще не приняла законопроект, разрешающий строительство новых энергоблоков с ядерной установкой на ХАЭС. А Кабмин не утвердил необходимое для этого технико-экономического обрамления.

"То есть закупки "Энергоатома" не имеют законного подпочвы. Поэтому этот контракт должен стать предметом расследования ВСК по вопросам закупок во время военного положения", – говорится в документе.

Кроме того, отмечается, в середине декабря Ривненська АЭС, которая является частью "Энергоатома", заключила соглашение на проведение работ по реконструкции на 162,69 млн грн. На торги же пришел только один участник, который снизил цену на 0,6%.

"Таким образом, сравнить цены с рыночными невозможно. А "Энергоатом" продолжает закрывать данные о своих закупках прикрываясь особенностями военного положения", – констатируется в документе.

"Леса Украины" продолжают массово скупать автомобили

В свою очередь, известное массовой скупкой легковушек госпредприятие "Леса Украины" в начале января объявило очередной тендер на покупку легкового авто за 1,11 млн грн. А в последнюю неделю декабря оно объявило два тендера на покупку четырех легковых автомобилей на общую сумму 4,8 млн грн.

При этом, отмечается, только с июля по ноябрь 2023-го "Леса Украины" объявили 16 тендеров на закупку легковых автомобилей на общую сумму 235,5 млн грн. А также успели заключить 11 договоров по этим тендерам на 157,8 млн грн.

"По запросу народного депутата Максима Хлапука о целесообразность таких закупок во время войны, государственное предприятие так и не предоставило обоснованного пояснения", – констатируется в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, НАПК начало мониторинг образа жизни президента "Энергоатома" Петра Котина. Причиной стало соответствующее депутатское заявление, сделанное по мотивам журналистского расследования о недвижимости, записанной на тещу Котина.

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