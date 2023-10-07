Энергетики ДТЭК вернули свет 11 тысячам семей, пострадавшим из-за боевых действий

С 4 по 6 октября специалисты ДТЭК вернули свет жителям 33 населенных пунктов Донецкой области, постоянно страдающих от вражеских обстрелов. Вновь получают электроснабжение 11 тысяч семей.

Об этом сообщают в компании.

"Активные боевые действия на территории Донецкой области продолжаются. По информации Донецкой ОВА, за последние сутки, в частности, многочисленные обстрелы получили Лиманская громадао, а Авдеевка - четыре ракетных удара. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины", - сообщают в ДТЭК.

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Ежедневно над обновлениями в области работает около 60 бригад энергокомпании.

Напомним, энергетики ДТЭК помогли отремонтировать электроинфраструктуру в Херсонской области, разрушенную врагом. Специалисты возобновили работу высоковольтной линии 150 кВ, чтобы подать напряжение в первую очередь на объекты критической инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Херсона, и ввели в работу вышедшую из строя подстанцию из-за подтопления в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.