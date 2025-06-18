Элитные авто, скрытая империя и шокирующие детали: как аграрный академик с госземлей смог стать одним из самых богатых украинцев

Президент Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослав Гадзало – один из самых влиятельных и самых скандальных украинских ученых. Подконтрольным академии наук предприятиям принадлежат сотни тысяч гектаров земли, что является многомиллиардным активом в руках академика. Учреждение неоднократно попадало в десятки скандалов: от непрозрачной передачи под застройку земли в Киеве до масштабных схем с передачей земель сельскохозяйственного назначения в аренду частным компаниям по всей стране.

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Несколько дней назад у Гадзало провели обыски. Оказалось, что он оформил своего частного водителя в несколько государственных предприятий НААН. Водитель работал на академика, но получал зарплату на госпредприятиях. Этот факт в очередной раз доказывает фактически неограниченное влияние Гадзало на госпредприятия академии.

OBOZ.UA уже писал о том, что Ярослав Гадзало через свою жену может фактически управлять несколькими предприятиями. Оказалось, что на одно из них оформили более четырех тысяч (!) земельных участков.

О том, как и почему Гадзало может остаться безнаказанным и что принадлежит академику, читайте в материале OBOZ.UA.

Президент аграрной академии наук и его многочисленные уголовные производства

OBOZ.UA еще в 2023 году нашел подконтрольную Гадзало компанию, в собственности которой находится ряд земельных участков. Так, Нацполиция расследовала дело №12021000000000485, в котором говорилось, что Гадзало требовал взятку от компании "Батькивщина" в размере 4 млн грн для того, чтобы обрабатывать землю государственного предприятия, которое находится в собственности академии (ГП "ОХ Таврия").

"В феврале 2020 года президент НААН Украины обратился к лицу_3 и в ходе разговора сообщил, что ООО "Батькивщина" должно предоставить ему неправомерную выгоду, а именно средства в размере 4 млн грн, с целью дальнейшей возможности продолжать предоставление услуг по обработке земли для ГП "ОХ ТАВРИЯ", для чего предоставил телефон и контактное лицо для осуществления перечисления средств на банковский счет подконтрольного президенту НААН Украины частного предприятия", – говорилось в материалах дела.

Подконтрольное предприятие – агрофирма "Наукова".

Кстати, кроме земельных участков, на компанию также оформлен ряд автомобилей. Например, Land Rover Defender черного цвета 2022 года выпуска. Эту машину купили в ноябре 2022-го. На тот момент авто стоило около 90 тыс. долларов. Согласно данным YouControl, общие доходы "Наукової" в прошлом году составили 183,4 млн грн. Поэтому такая машина вполне соответствует заработкам предприятия.

"Наукова" принадлежит Богдану Гребенко из села Артищев Львовской области. Это родное село президента академии. Компания зарегистрирована в городе Городок на Львовщине, ул. Перемышльская, 44. Рядом, по адресу Перемышльская, 44б, расположена компания "Украгроимпекс". Эта компания принадлежит тому же Богдану Гребенко и жене академика Галине Гадзало.

Судя по реестру судебных решений, у Гадзало особая любовь к черным автомобилям. Так, в материалах досудебного расследования 42020150000000004 говорится, что президент Академии аграрных наук якобы требовал взятку в виде черного Volkswagen Touareg 2019 года выпуска (сейчас его стоимость составляет около 50 тыс. долларов). Автомобиль оформлен на компанию "Ник Агро", и такую "неправомерную выгоду" Гадзало просил за то, чтобы рекомендовать директора ГП "Агрономия" на должность академика. Это госпредприятие принадлежит Академии аграрных наук. Сначала на машину наложили арест, а Гадзало обвинили "в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды)". Но сроки досудебного расследования закончились, и дело просто закрыли.

Неудивительно, что взятку от директора госпредприятия, согласно материалам дела, должна была дать частная компания. ГП "Агрономия" возглавлял на тот момент (как и сейчас) Сергей Чмырь, а "Ник-Агро" его сын – Игорь Чмырь. То есть, вероятно, взятку за своего отца должен был дать сын. В собственности компании – 541 земельный участок. Кстати, Сергей Чмырь – фигурант реестра коррупционеров. В 2017-м он предлагал взятку полицейскому, который остановил его машину, когда директор госпредприятия был за рулем в пьяном виде. Высший антикоррупционный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 12 750 грн.

Фактически ни Сергей Чмырь, ни Ярослав Гадзало реального наказания за этот инцидент с машиной не понесли. И это лишь несколько из большого перечня дел.

Гадзало и аудит: сколько теряет государство и почему ничего не меняется

Счетная палата еще в 2020 году опубликовала результаты аудита академии. Тогда он показал, что НААН имеет 465 тыс. га земли. Но в кадастр внесено только 320 тыс. га (69%), еще 145 тыс. га "исчезли". Кроме того, академия только за два года с нарушениями использовала 2,4 млрд грн. Также аудит изучил урожайность земель, находящихся в государственной собственности. Оказалось, что она практически на треть меньше, чем на земле, находящейся в частной собственности. Или треть урожая (а это миллиарды гривен) разворовывали, или в государственном управлении эффективность была в разы ниже.

Президентом НААН Гадзало стал в 2013-м, и с того момента, несмотря на десятки расследований СМИ, обыски и скандалы, он продолжает занимать одну из самых ответственных должностей в отрасли. Именно его организации принадлежит один из крупнейших земельных банков в стране.

С 2020-го государственный аудит регулярно указывает на неэффективность работы НААН. Например, в этом году Госаудитслужба заявила, что в работе НААН нашли существенные недостатки и нарушения в ее деятельности на сумму более 1 млрд грн.

"Например, некоторые участки передавались в пользование посторонним лицам на основании различных соглашений, которые по своей сути имели признаки скрытой аренды. Это помешало учреждениям и предприятиям академии получить дополнительные поступления на общую сумму более 70 млн грн. Однако, как обнаружили аудиторы, деятельность ведущей аграрной научной организации страны была малоэффективной в профильной сельскохозяйственной отрасли", – говорится в заявлении Госаудитслужбы.

Кроме того, происходило безосновательное списание посевов сельхозкультур, а на отдельных участках вообще не проводился сбор урожая. Такая бесхозяйственность не позволила НААН получить дополнительные поступления на сумму около 487 млн грн. Несмотря на многочисленные расследования правоохранителей, заявления аудиторов, публикации в СМИ, Ярослав Гадзало сохраняет свою должность.

66-летний ученый за годы на своей должности обзавелся многочисленными влиятельными друзьями как среди чиновников, так и крупных застройщиков. Вполне возможно, что уголовные дела, в которых фигурирует Гадзало, закроют из-за окончания сроков досудебного расследования, как это произошло в деле с Volkswagen Touareg.

О том, какие земли академии в Киеве перешли в частную собственность – читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.