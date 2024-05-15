Украину всколыхнул тренд на покупку обезьян: сколько стоит экзотический домашний любимец из тропиков

В последнее время украинский TikTok заполонил тренд на домашних обезьянок, ставших настоящей сенсацией среди пользователей. Найти экзотического любимца можно в специализированных зоомагазинах или частных заводчиков, где цены могут колебаться от 500 (19 793 грн) до 2000 (79 174 грн) евро, в зависимости от породы и возраста животного.

OBOZ.UA выяснил, сколько стоят экзотические животные в Украине и где их можно приобрести. А также какие виды обезьян можно держать в доме.

По словам зооспециалистов, домашнее животное обезьяна – это действительно питомец для тех, кто готов уделять много времени общению и дрессировке любимца. Породы обезьян для домашнего содержания разные.

Предпочтение следует отдавать тем, которые не вырастают более 1 метра и имеют вес до 3-4 кг. Обезьяны имеют острые зубы, цепкие кавычки и достаточно сильные, поэтому при проявлении агрессии больших особей возможны серьезные травмы. Самые популярные виды обезьян для дома.

игрушки;

капуцины;

макаки;

саймыры.

Такие виды домашних обезьян могут позволить себе только опытные заводчики, знающие, как правильно дрессировать приматов и ухаживать за ними. Эти породы более умны, хорошо поддаются обучению.

Где купить малку и сколько стоит

Обезьяны можно приобрести в специализированных зоомагазинах и соответствующих заводчиков. Цены обычно варьируются от 500 ( 19793 грн ) до 2000 ( 79174 грн ) евро, в зависимости от породы и возраста животного.

Перед покупкой обязательно следует изучить условия содержания и ухода за обезьяной. Зооэксперты отмечают, что это серьезное обязательство и следует быть готовыми обеспечить животному комфортную и безопасную среду.

Перед тем как завести экзотическое животное нужно обязательно обратиться к специалистам в области животного ухода и здоровья. Для того чтобы вам помогли сделать правильный выбор и подготовить дом для нового любимца.

У каждого вида обезьян есть свои особенности. Перед покупкой примата следует выяснить:

минимальный размер вольера;

требования к температуре , свету и влажности;

, свету и влажности; сможет ли животное жить в одиночестве или нужна пара;

или нужна пара; какое необходимое питание ;

; есть ли склонность к определенным заболеваниям;

которые требуются профилактические процедуры и прививки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы из-за тренда в Tik Tok начали активно скупать собак породы мальтипа. Средняя стоимость такой собачки в Украине пока колеблется от 700 (29 700 грн) до 1000 евро (42 400 грн), однако за экземпляры с отличной родословной можно ожидать расходы около 1500 евро (63 500 грн).

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