Украину всколыхнул тренд на покупку обезьян: сколько стоит экзотический домашний любимец из тропиков
В последнее время украинский TikTok заполонил тренд на домашних обезьянок, ставших настоящей сенсацией среди пользователей. Найти экзотического любимца можно в специализированных зоомагазинах или частных заводчиков, где цены могут колебаться от 500 (19 793 грн) до 2000 (79 174 грн) евро, в зависимости от породы и возраста животного.
OBOZ.UA выяснил, сколько стоят экзотические животные в Украине и где их можно приобрести. А также какие виды обезьян можно держать в доме.
По словам зооспециалистов, домашнее животное обезьяна – это действительно питомец для тех, кто готов уделять много времени общению и дрессировке любимца. Породы обезьян для домашнего содержания разные.
Предпочтение следует отдавать тем, которые не вырастают более 1 метра и имеют вес до 3-4 кг. Обезьяны имеют острые зубы, цепкие кавычки и достаточно сильные, поэтому при проявлении агрессии больших особей возможны серьезные травмы. Самые популярные виды обезьян для дома.
- игрушки;
- капуцины;
- макаки;
- саймыры.
Такие виды домашних обезьян могут позволить себе только опытные заводчики, знающие, как правильно дрессировать приматов и ухаживать за ними. Эти породы более умны, хорошо поддаются обучению.
Где купить малку и сколько стоит
Обезьяны можно приобрести в специализированных зоомагазинах и соответствующих заводчиков. Цены обычно варьируются от 500 ( 19793 грн ) до 2000 ( 79174 грн ) евро, в зависимости от породы и возраста животного.
Перед покупкой обязательно следует изучить условия содержания и ухода за обезьяной. Зооэксперты отмечают, что это серьезное обязательство и следует быть готовыми обеспечить животному комфортную и безопасную среду.
Перед тем как завести экзотическое животное нужно обязательно обратиться к специалистам в области животного ухода и здоровья. Для того чтобы вам помогли сделать правильный выбор и подготовить дом для нового любимца.
У каждого вида обезьян есть свои особенности. Перед покупкой примата следует выяснить:
- минимальный размер вольера;
- требования к температуре, свету и влажности;
- сможет ли животное жить в одиночестве или нужна пара;
- какое необходимое питание ;
- есть ли склонность к определенным заболеваниям;
- которые требуются профилактические процедуры и прививки.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы из-за тренда в Tik Tok начали активно скупать собак породы мальтипа. Средняя стоимость такой собачки в Украине пока колеблется от 700 (29 700 грн) до 1000 евро (42 400 грн), однако за экземпляры с отличной родословной можно ожидать расходы около 1500 евро (63 500 грн).
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