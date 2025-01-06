Экспорт украинского сахара побил все рекорды: кто покупает больше всего

Украина установила новый рекорд экспорта сахара – 746,3 тысяч тонн. Крупнейшим импортером украинского товара стали страны Европейского Союза (ЕС), Турция и Ливия.

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Об этом сообщили в Национальной Ассоциации сахарников Украины ("Укрсахар"). "2024 год стал рекордным для отечественной сахарной отрасли – украинские сахарники установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. т сахара на сумму 419 млн долларов" , – отметили в организации.

Отмечается, что достигнутые показатели самые высокие в рамках календарного года согласно статистике за последние 28 лет (подсчет ведется с 1997 года, когда был создан "Укрсахар").

Главным потребителем украинского сахара является Евросоюз, в который в 2024 году было направлено 40% украинского экспорта. Среди других стран крупнейшими импортерами являются страны MENA (Ближнего Востока и Северной Африки) и Северная Македония:

Турция – 16%;

Ливия – 12%;

Камерун – 8%;

Северная Македония – 7%;

Сомали – 6%;

Ливан – 5%;

Израиль – 5%;

Шри-Ланка – 4%.

Тем временем в конце 2024 года в Украине наблюдался рост цен на сахар. Аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК прогнозируют, что в 2025 году цены для украинских потребителей могут вырасти еще сильнее, поскольку европейский рынок снова частично откроется для украинского сахара. Эксперты прогнозируют, что это произойдет во второй половине сезона.

"С 1 января 2025 года мы можем увидеть активный рост цен, когда откроется европейский рынок. В прошлом сезоне цены достигали уровня 29-32 тысяч грн/т с НДС. Возможно, в этом сезоне мы тоже вернемся к этим показателям", – комментируют отраслевые эксперты.

Также OBOZ.UA сообщал, что в это время ситуация на украинском рынке сыра складывается не в пользу отечественных производителей. Если ничто не помешает росту цен на их продукцию, в 2025 году им придется сокращать масштабы производства, а импортных сыров в Украине еще больше. Аналитики объясняют увеличение цен на украинские сыры ростом себестоимости производства, но даже осознавая эту угрозу, операторы рынка не имеют возможности снизить стоимость на свой товар.

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