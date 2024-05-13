Экспорт украинского мороженого побил все рекорды: кто покупает больше всего

Украинское мороженое завоевывает все больше поклонников по всему миру, о чем свидетельствует рост масштабов экспорта этого продукта. В частности, в 2023 году объемы продаж десерта за границу достигли рекорда, а больше всего украинского мороженого вывезли в Молдову и различные страны Европейского Союза (ЕС).

Согласно данным Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ), в 2023 году украинские производители продали на внешних рынках около 10 тыс. тонн мороженого, что на 44% больше, чем в прошлом году. При этом их общий доход увеличился на 67% и превысил $32 млн. Оба показателя стали максимальными за все время независимости Украины.

В январе-марте Украина экспортировала 2 тыс. тонн мороженого, что почти на четверть выше прошлогоднего. Прибыль за первый квартал 2024 года составила $7 млн.

Где лакомятся украинским мороженым?

К ряду стран, где больше всего закупили украинского мороженого, относятся:

Молдова (2301 т);

Германия (1909 т);

Польша (1873 т);

Израиль (963 т);

Литва (509 т);

Чехия (425 т).

В целом больше всего мороженого было продано в ЕС – прибыль, полученная по этому направлению экспорта, достигла $19 млн (60% от общего показателя). Но география сбыта замороженного десерта довольно диверсифицирована – его также экспортируют в Ирак, США, Китай, ОАЭ, Кот-д'Ивуар, Гамбию, Канаду и другие страны. Это усугубляет позиции Украины на мировом рынке мороженого.

В первом квартале 2024 г. большинство доходов (около 60 %) специализированные экспортеры также получили из Германии, Польши и Молдовы.

Украинская ассоциация аграрного экспорта констатирует, что вместе с положительной динамикой экспорта нашего мороженого и развитой географией зарубежных продаж, следует в дальнейшем развивать его потенциал, рассматривая, в частности, традиционные страны-импортеры, среди которых Саудовская Аравия, Филиппины, Малайзия, Сингапур. Этот продукт имеет выраженную сезонность пикового производства и потребления, но оптимальное охват покупателей в разных регионах планеты поможет выровнять периодичность валютных поступлений", – отметили в УААЭ.

Также OBOZ.UA сообщал, что ситуация с украинскими сырами совершенно противоположная. Украина продолжает наращивать закупку зарубежных сыров, поэтому уже треть этого продукта на полках составляет импортная продукция.

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