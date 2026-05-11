Экс-судья помогал дельцам присвоить квартиры умерших: в Украине разоблачили схему с недвижимостью

В Украине разоблачили схему незаконного завладения квартирами умерших через фиктивные долги, поддельные договоры и судебные решения с участием бывшего судьи, адвоката и госисполнителя. За два года группировка успела присвоить не менее пяти квартир в Киеве и Одессе, используя суд как инструмент легализации аферы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). По данным следствия, к афере был причастен бывший судья из Макарова, адвокат и экс-государственный исполнитель.

Группа действовала в 2021-2023 годах и, как утверждают правоохранители, успела оформить на подставных лиц не менее пяти квартир в Одесской и Киевской общинах. Особый резонанс делу придает то, что фигурант – бывший судья в 2023 году уже оказывался в центре другого громкого инцидента, он сбил военного на блокпосту в Киеве.

По данным следствия, схема была тщательно продумана и работала как полноценный "алгоритм" из нескольких этапов. Основная идея заключалась в том, чтобы находить жилье умерших владельцев, которые не оставили наследников, и незаконно переоформлять его на подконтрольных лиц. Далее механизм выглядел так:

участники находили квартиры, владельцы которых умерли без наследников;

оформляли фиктивные договоры купли-продажи;

создавали поддельные документы о якобы долгах;

подавали в суд фиктивные иски;

получали решения суда о взыскании "долгов";

через исполнительную службу обращали взыскание на квартиры;

оформляли право собственности на подставных лиц;

в дальнейшем продавали недвижимость третьим лицам.

Таким образом, по версии следствия, недвижимость фактически "легализировалась" через судебную систему и исполнительную службу. Следствие установило, что ключевую роль в схеме играли – бывший судья Макаровского суда, адвокат и бывший государственный исполнитель.

Именно они, по данным ГБР, были "мозговым центром" группировки и координировали юридическую часть схемы. Для создания видимости законности участники подавали в суд гражданские иски о якобы миллионных долгах, которые на самом деле не существовали. После этого решения принимались на основании поддельных документов.

В общем, как установило следствие, группе удалось незаконно завладеть пятью квартирами в Киевской и Одесской областях. Еще одну квартиру они пытались присвоить, однако схема сорвалась – у реальных владельцев оказалась наследница, которая смогла заявить свои права.

Отдельно следствие подчеркивает роль бывшего судьи, который принимал решения на основе заведомо поддельных документов. Именно его подписи позволяли переводить незаконные действия в формально "законную" плоскость.

Сейчас все пятеро фигурантов получили подозрения, в том числе и сам экс-судья как один из организаторов. Суд избрал меры пресечения, а ключевой фигурант находится под стражей без права внесения залога.

Ему и другим участникам инкриминируют участие в преступной организации. Максимальное наказание по статьям дела – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Интересно, что, по данным следствия, именно ДТП в мае 2023 года на киевском блокпосту, в котором фигурировал бывший судья, привлекло к нему внимание правоохранителей. После этого удалось выйти на другие эпизоды его деятельности и раскрыть всю схему с завладением недвижимостью.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители проверяют, могли ли фигуранты быть причастны к другим подобным схемам с недвижимостью, а также существовали ли дополнительные соучастники или "подставные" покупатели квартир.

