В Украине разоблачили схему с землей на 9 млн грн: в какой области действовали мошенники

Украинские правоохранители разоблачили схему на более 9 млн грн, участники которой четыре года продавали чужие земли на Киевщине, которые "не существовали" в государственных реестрах. Все сделки купли-продажи были нотариально заверены, а права собственности – зарегистрированы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. В схеме было задействовано 8 человек, а ее организатором оказался инженер-землеустроитель частного предприятия.

Как работала схема

Участники группы нашли системную уязвимость: земли, распаеванные после коллективной собственности, имели фактических владельцев, но из-за отсутствия в Государственном земельном кадастре выглядели как "ничейные". Далее схема работала по четкому алгоритму:

организатор вместе с директором компании получали доступ к кадастровой информации и отбирали участки , которых "не существовало" в системе;

, которых "не существовало" в системе; на эти участки изготавливали поддельные государственные акты о праве собственности ;

; директор предприятия разрабатывала техническую документацию по землеустройству , после чего сведения вносили в кадастр – и участки получали официальные кадастровые номера ;

, после чего сведения вносили в кадастр – и ; частный нотариус удостоверял договоры купли-продажи и регистрировал право собственности – иногда даже без присутствия сторон сделки.

Масштаб

В течение 2021-2025 годов группа незаконно оформила и продала земельные участки на сумму более 9,1 млн грн. Следствие установило не менее 9 участков общей площадью более 60 га.

В связи с этим 30 апреля правоохранители провели 28 обысков. Подозрение получили восемь человек: организатор и семеро участников группы. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, и использование поддельных документов (ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины), за что Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание в виде от 10 до 15 лет.

