Экономику России поставили на паузу: прибыль бизнеса упала в 4 раза

Из-за санкций доходы российского бизнеса упали в четыре раза (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Сильнее всего пострадали промышленные отрасли – угледобыча, металлургия и розничная торговля.

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Согласно официальным данным Росстата, в июне 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыли минус убытки) составил 860 млрд рублей. Это в четыре раза меньше, чем в июне-2023 (3,27 трлн рублей).

Таким образом, прибыль российских компаний упала более 2,4 триллиона рублей (около $27 млрд). В мае сальдированная прибыль по экономике тоже заметно снизилась – на 2,13 трлн рублей (то есть в 3,4 раза).

Сильнее всего пострадала угольная промышленность. Из-за санкций эта некогда очень прибыльная отрасль потеряла экспортные рынки и в первом полугодии 2024-го стала убыточной. В результате за первые шесть месяцев года российские угольщики потеряли 7,1 млрд рублей, тогда как за тот же период прошлого года их прибыль составила 282,5 млрд рублей.

Глубочайший кризис угледобычи объясняется отсутствием рынков сбыта. К концу июня морской экспорт угля из России обвалился на 17%, а вывоз коксующегося угля стал минимальным за два года – Китай, Индия и Турция, которые являются главными покупателями российского угля, резко сократили закупки. Заметное падение и по другим направлениям:

металлургия – -9%;

нефтепереработка – -22%;

розничная торговля – -26% (без автосалонов -46,1%).

В целом в июне российская промышленность просела на 0,8% относительно июня-2023, а также на 1,5% относительно мая. Местные аналитики уверены, что во второй половине года легче не станет. Прежде всего – из-за жесткой политики Центробанка, а также по причине дефицита трудовых ресурсов и ухудшения условий внешней торговли за счет новых санкций США.

Также OBOZ.UA сообщал, что банки из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в августе-2024 начали массово блокировать платежи за поставки китайской техники в Россию. Это был один из последних каналов, по которым российские покупатели оплачивали такие товары. В РФ уже заговорили о скором дефиците бытовой техники и гаджетов, жителей страны-агрессора предупреждают: товары могут исчезнуть уже к концу года.

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