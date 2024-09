Дубайский шоколад захватил социальные сети: сколько стоит плитка в Украине и какие аналоги существуют

Оригинальный дубайский шоколад стоит около 800-2100 грн за плитку и покорил Tik-Tok благодаря своей уникальной текстуре и вкусовым сочетаниям. Однако в крупных сетях супермаркетов можно найти доступные аналоги, такие как "Свиточ" или "Studentska" по цене от 40 до 100 гривен.

OBOZ.UA разобрался, почему шоколад заполонил социальные сети и где можно найти бюджетные аналоги. Дубайский шоколад приобрел огромную популярность благодаря платформе TikTok, где видео с хрустом этой уникальной шоколадки собирают миллионы просмотров.

Оригинальный шоколад от FIX Dessert Chocolatier, базирующийся в Дубае, называется "Can't Get Knafeh of It" и стоит около 68,25 AED (примерно 19 долларов или около 700 грн). Купить его можно через официальные сервисы доставки, такие как Deliveroo, но он быстро распродается из-за высокой популярности. Поэтому на украинских маркетплейсах его стоимость составляет более 2 тыс.грн.

Секрет этого шоколада в сочетании текстур и вкусов: нежный молочный шоколад с фисташковой начинкой и хрустящим тестом катаифи, традиционным для арабских десертов. Хруст и контраст между мягкой начинкой и хрустящей оболочкой создают настоящее гастрономическое удовольствие. Tik-Tok видео, где шоколад ломают и снимают процесс его поедания, благодаря ASMR эффектам стали вирусными, и это лишь повысило интерес к этому десерту.

Для тех, кто ищет что-то подобное в Украине, но по более низкой стоимости есть несколько доступных альтернатив. Например:

"Світоч" с фисташками и хрустящей начинкой: этот украинский шоколад стоит около 40 гривен за плитку и может стать доступной альтернативой дубайскому варианту, хотя не предлагает такой уникальной текстуры и вкуса;

шоколадка "Studentska" с фисташковой начинкой: польский аналог также может стать отличным вариантом для экспериментов по домашним рецептам.

Для тех, кто хочет самостоятельно приготовить дубайский шоколад на дому, следует приобрести несколько ингридиентов. А также внимательно следить за рецептом. Для этого понадобится:

молочный или темный шоколад – 2 плитки/80 грн;

сливочное масло – 45 г/25 грн;

тесто катаифи – 150 г/188 грн;

фисташковая паста – 60 г/129 грн.

Приготовление включает в себя топку шоколада, добавление обжаренного теста катаифи и фисташковой пасты, а затем охлаждение. Таким образом , за 422 гривны можно изготовить трендовую шоколадку собственноручно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цена на шоколад в мире остается высокой из-за проблем с урожайностью какао в Западной Африке, вызванных болезнями и климатическими изменениями. Даже при улучшении погодных условий стоимость вряд ли снизится из-за долгосрочных вызовов в индустрии.

