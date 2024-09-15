УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Дубайский шоколад захватил социальные сети: сколько стоит плитка в Украине и какие аналоги существуют

Дарина Герцева
Рынки и компании
3 минуты
1,0 т.
Как приготовить дубайский шоколад дома

Оригинальный дубайский шоколад стоит около 800-2100 грн за плитку и покорил Tik-Tok благодаря своей уникальной текстуре и вкусовым сочетаниям. Однако в крупных сетях супермаркетов можно найти доступные аналоги, такие как "Свиточ" или "Studentska" по цене от 40 до 100 гривен.

Видео дня

OBOZ.UA разобрался, почему шоколад заполонил социальные сети и где можно найти бюджетные аналоги. Дубайский шоколад приобрел огромную популярность благодаря платформе TikTok, где видео с хрустом этой уникальной шоколадки собирают миллионы просмотров.

Оригинальный шоколад от FIX Dessert Chocolatier, базирующийся в Дубае, называется "Can't Get Knafeh of It" и стоит около 68,25 AED (примерно 19 долларов или около 700 грн). Купить его можно через официальные сервисы доставки, такие как Deliveroo, но он быстро распродается из-за высокой популярности. Поэтому на украинских маркетплейсах его стоимость составляет более 2 тыс.грн.

Сколько стоит дубайский шоколад

Секрет этого шоколада в сочетании текстур и вкусов: нежный молочный шоколад с фисташковой начинкой и хрустящим тестом катаифи, традиционным для арабских десертов. Хруст и контраст между мягкой начинкой и хрустящей оболочкой создают настоящее гастрономическое удовольствие. Tik-Tok видео, где шоколад ломают и снимают процесс его поедания, благодаря ASMR эффектам стали вирусными, и это лишь повысило интерес к этому десерту.

Где в Украине купить дубайский шоколад

Для тех, кто ищет что-то подобное в Украине, но по более низкой стоимости есть несколько доступных альтернатив. Например:

  • "Світоч" с фисташками и хрустящей начинкой: этот украинский шоколад стоит около 40 гривен за плитку и может стать доступной альтернативой дубайскому варианту, хотя не предлагает такой уникальной текстуры и вкуса;
Где в Украине купить дубайский шоколад
  • шоколадка "Studentska" с фисташковой начинкой: польский аналог также может стать отличным вариантом для экспериментов по домашним рецептам.
Как приготовить дубайский шоколад дома?

Для тех, кто хочет самостоятельно приготовить дубайский шоколад на дому, следует приобрести несколько ингридиентов. А также внимательно следить за рецептом. Для этого понадобится:

  • молочный или темный шоколад – 2 плитки/80 грн;
  • сливочное масло – 45 г/25 грн;
  • тесто катаифи – 150 г/188 грн;
  • фисташковая паста – 60 г/129 грн.

Приготовление включает в себя топку шоколада, добавление обжаренного теста катаифи и фисташковой пасты, а затем охлаждение. Таким образом , за 422 гривны можно изготовить трендовую шоколадку собственноручно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цена на шоколад в мире остается высокой из-за проблем с урожайностью какао в Западной Африке, вызванных болезнями и климатическими изменениями. Даже при улучшении погодных условий стоимость вряд ли снизится из-за долгосрочных вызовов в индустрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!