ДТЭК присоединился к системе учета долей Национального депозитария

Доли компаний, входящих в Группу ДТЭК, были внесены в учетную систему Национального депозитария Украины (НДУ).

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Об этом говорится в сообщении НДУ.

"Объем долей, переводимых в учетную систему долей Центрального депозитария, постоянно растет. Очередным подтверждением этого стало присоединение компании, входящей в состав группы ДТЭК – крупнейшего частного инвестора в энергетический сектор Украины", – говорится в нем.

Отмечается, что сейчас к учетной системе долей Центрального депозитария уже присоединились 44 общества, открыто 122 счета участников, на которых учитываются доли таких обществ общей стоимостью почти 3,33 млрд грн.

"Наша компания всегда открыта к конструктивным новациям. Присоединение к системе учета долей Центрального депозитария предоставляет дополнительные гарантии безопасности прав собственности, а также обеспечивает более эффективное управление активами, которые теперь учитываются в едином учреждении", – отметил представитель группы ДТЭК.