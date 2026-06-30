ДТЭК получил две международные награды SABRE за коммуникационные кампании, посвящённые самой сложной зиме

Компания ДТЭК получила две престижные международные награды SABRE за коммуникационные кампании, посвященные самой суровой зиме в истории Украины.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Наши зимние кампании — "Щедрик на ТЭС", проекция "Свет держится" на Батькивщину-мату и елка возле заведения "Завертайло" — получили международное признание", — говорится в нем.

Отмечается, что ДТЭК победила в двух номинациях: управление репутацией и измерение и оценка эффективности.

Также кампании ДТЭК вошли в топ-5 лучших кампаний года и стали финалистами главной награды конкурса — Platinum SABRE Award for Best in Show.

"Для нас это особенно важно, потому что эти кампании были о том, как украинцы держались вместе во время беспрецедентных в истории атак на энергосистему. Благодарим каждого, кто помогал рассказывать миру эту историю", – подчеркнули в ДТЭК.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил 5 наград Davos Communications Awards 2026.