ДТЭК изготовил 7 новых комбайнов для стабильной угледобычи и поддержки энергосистемы

За пять месяцев 2024 года машиностроители ДТЭК изготовили 7 комбайнов и 450 тыс. запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"За пять месяцев этого года машиностроители компании изготовили и отремонтировали 606 единиц горно-шахтного оборудования (ГШО). Среди них – 7 новых проходческих и очистных комбайнов", - говорится в нем.

Отмечается, что машиностроители также снабдили шахтеров 450 тысячами запчастей и комплектующих. Это позволяет продолжать закладывать сопротивление для прохождения тепловой генерации следующего отопительного сезона.

Каждый работает на своем месте. На своих местах и шахтеры с машиностроителями. Шахтеры – чтобы извлекать достаточные для надежной работы теплоэлектростанций объемы угля. И машиностроители, которые должны убедиться, что у шахтеров всегда есть все необходимое для таких нужд оборудование", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, в 2023 году ДТЭК Рината Ахметова ввел в работу 26 новых угольных рядов. В том году инвестиции компании в украинскую угледобычу составили около 7 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.