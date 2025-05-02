ДТЭК 'Энерго' был включен в 'Клуб белого бизнеса'

Компания ДТЭК Энерго была признана добросовестным налогоплательщиком и включена в "Клуб белого бизнеса".

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Компания ДТЭК Энерго вошла в "Клуб белого бизнеса", подтвердив высокий уровень налоговой дисциплины и прозрачности ведения бизнеса. Это признание стало возможным благодаря строгому соблюдению действующего налогового законодательства Украины и соответствия всем установленным критериям добросовестного налогоплательщика", – говорится в нем.

Отмечается, что "Клуб белого бизнеса" – это инициатива Государственной налоговой службы Украины, объединяющая компании, добровольно соблюдающие высокие стандарты в уплате налогов, прозрачности и открытости ведения деятельности.

Признание компании членом "Клуба белого бизнеса" подтверждает ее репутацию как ответственного и прозрачного налогоплательщика.

"Только по итогам 1-го квартала этого года предприятиями ДТЭК Энерго было уплачено 6,3 млрд грн налоговых платежей в бюджеты всех уровней Украины. Для нас принципиально важно соблюдать высокие стандарты ведения бизнеса, поддерживать прозрачность и ответственность перед обществом и государством", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Ранее ДТЭК Ахметов признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.