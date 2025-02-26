Достаточно бы на 2400 самолетов F-35: в Еврокомиссии подсчитали, сколько заплатили России за нефть и газ

Европа должна окончательно отказаться от российских энергоресурсов, чтобы обеспечить конкурентоспособность своей экономики и безопасность. Несмотря на то, что Европейский Союз уже существенно сократил поставки газа и нефти из РФ, за время полномасштабной войны в Европу было импортировано российское ископаемое топливо на сумму, эквивалентную стоимости 2400 самолетов F-35.

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Как сообщает " Укринформ ", об этом на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной Плану действий ЕС по доступной энергии, заявил еврокомиссар по вопросам энергетики и жилья Дэн Йоргенсен. В то же время он призвал снизить цены на коммунальные услуги для граждан.

"Энергия… – это тоже о безопасности. Мы в Европе все еще покупаем российский газ, и таким образом косвенно помогаем Путину финансировать его войну. С начала войны мы импортировали ископаемое топливо из России на сумму, равную стоимости 2400 боевых самолетов F-35. Очевидно, что так быть не должно. Мы должны быть независимыми от ископаемого топлива из России", – подчеркнул еврокомиссар.

Йоргенсен отметил, что промышленность Евросоюза платит за энергию в 2-3 раза больше, чем США или Китай, что сильно бьет по конкурентоспособности Европы. Европейское население тоже это затрагивает.

"Наше население, наши граждане, тратят много сил, чтобы платить энергетические счета. Почти 47 миллионов европейцев в прошлом году не могли адекватно обогревать собственные дома. Так не должно быть. Нам нужно снизить цены, существенно", – добавил он.

Ранее стало известно, что в 2024 году ЕС потратил на российскую нефть и газ 21,9 млрд евро – то есть на 39% больше финансовой помощи Украине (18,7 млрд евро). Общие доходы РФ от экспорта ископаемого топлива за три года войны приближаются к 1 триллиону евро, что ставит под вопрос эффективность санкционной политики Европы.

Также OBOZ.UA сообщал, что страны "Большой семерки" (G7) рассматривают коллективное усиление или адаптацию лимита цен на российскую нефть. Это должно сузить доступ РФ к нефтедолларам и побуждать ее к мирным переговорам.

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