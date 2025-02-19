Путину готовят "подарок" к годовщине большой войны: экономику России ждет болезненный удар

Страны "Большой семерки" (G7) рассматривают коллективное усиление или адаптацию лимита цен на российскую нефть. Это должно сузить доступ РФ к нефтедолларам и побуждать ее к мирным переговорам.

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Согласно тексту проекта совместного заявления, разработка нового ценового лимита на российскую нефть будет поручена министрам финансов стран G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада), сообщает Bloomberg. Сейчас ценовой потолок на российскую нефть достигает $60 за баррель – тех, кто будет платить больше, могут ожидать вторичные санкции.

Цель такой инициативы – увеличить для России стоимость войны в Украине и "стимулировать ее к переговорам об устойчивом мире". Кроме того, в "нулевом проекте" упоминаются "войска и ресурсы на местах в сочетании с надежным международным надзором для мониторинга согласованных линий".

Пока непонятно, какие именно страны "Группы семи" поддерживают документ в его нынешнем виде. Впрочем, поскольку дипломаты продолжают его обсуждение, с большой долей вероятности текст заявления еще будет пересматриваться.

Финальная версия заявления должна быть обнародована на третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля. Среди положений, которые включают в документ, могут быть:

признание готовности президента Украины Владимира Зеленского к участию в переговорах о завершении войны;

предупреждение, что условия российского диктатора Владимира Путина для мира "в настоящее время означают полную капитуляцию Украины" ;

; требование "здорового, справедливого и устойчивого мира" , предусматривающее "долговечные гарантии безопасности";

, предусматривающее "долговечные гарантии безопасности"; поддержка позиции, согласно которой любые переговоры о прекращении войны "должны предусматривать полное участие Украины" и оставить возможность ее евроатлантической интеграции.

Впервые ограничение цены на нефть как главный источник внешнего наполнения российского бюджета было введено в декабре 2022 года. С тех пор эта мера активно критикуется, поскольку страна-агрессор довольно легко научилась ее обходить.

Впрочем, ситуация несколько изменилась 10 января, когда бывшая администрация Джо Байдена ввела санкции против 161 нефтяного танкера из "теневого флота" РФ, их ключевого страховщика, двух крупных российских производителей нефти и нескольких нефтетрейдеров. Скотт Бессент, занявший место министра финансов в администрации Дональда Трампа, подтвердил, что США могут ужесточить санкции, если Вашингтон считать это целесообразным для ускорения завершения войны в Украине.

Впрочем, OBOZ.UA сообщал, что, несмотря на давление Вашингтона, китайские импортеры нашли способы сохранить доступ к дешевой российской и иранской нефти. Частные терминалы в КНР продолжают принимать нефть из находящихся под санкциями США танкеров, обходя крупные государственные порты.

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