Больше, чем в столице: какой из городов Украины стал самым дорогим для аренды жилья

В Ужгороде аренда жилья уже дороже, чем в Киеве и Львове – однокомнатные квартиры стоят в среднем 21,8 тыс. грн в месяц. В то же время цены на покупку также стремительно выросли, сейчас однокомнатные квартиры подорожали до 70 тысяч долларов и продолжают расти.

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Спрос на квартиры здесь остается стабильно высоким, а ограниченное предложение только усиливает ценовое давление на украинцев.

В результате Ужгород превратился в один из самых дорогих рынков жилья в стране. По состоянию на 2026 год Ужгород стал абсолютным лидером по стоимости аренды жилья. Средняя цена однокомнатной квартиры здесь составляет около 21,8 тысячи гривен в месяц, для сравнения:

в Киеве примерно 17 тысяч гривен

тысяч гривен во Львове около 17,9 тысячи гривен

Двухкомнатные квартиры в Ужгороде еще дороже около 37,1 тысячи гривен ежемесячно. Причина такого скачка очевидна, ведь спрос значительно превышает предложение.

По данным рынка, в городе доступно всего около 350 объявлений об аренде, тогда как в Киеве их десятки тысяч. Город стал своеобразным "тихим хабом" для украинцев, его популярность объясняется несколькими факторами:

относительная безопасность по сравнению с другими регионами;

близость к границам ЕС;

приток внутренне перемещенных лиц.

В результате спрос на жилье растет даже быстрее, чем в крупных городах. Не только аренда, но и покупка жилья в Ужгороде существенно подорожала. Вторичный рынок демонстрирует стабильный рост в последние годы. По состоянию на апрель 2026 года цены выглядят так:

однокомнатные квартиры около 70 тысяч долларов;

двухкомнатные примерно 100 тысяч долларов;

трехкомнатные в среднем 115 тысяч долларов.

По словам аналитиков, рынок рос постепенно, но уверенно, без резких обвалов или скачков. Цены на первичном рынке зависят от класса жилья. По состоянию на сейчас:

эконом-сегмент – около 31,5 тыс. грн за м²;

комфорт-класс – около 42 тыс. грн за м²;

бизнес-класс – примерно 50,4 тыс. грн за м²;

премиум – до 74,8 тыс. грн за м².

Эксперты считают, что в ближайшее время резкого удешевления ждать не стоит. Спрос на жилье в Ужгороде остается высоким, а новое строительство не успевает его перекрывать. Все это создает долгосрочный тренд на рост цен.

В то время как Киев и Львов имеют значительно больший выбор жилья, Ужгород сталкивается с дефицитом. Именно этот дисбаланс и поднял цены выше столичных.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Львов второй год подряд удерживает лидерство по ценам на квадратный метр жилья в новостройках в Украине и уже опережает Киев примерно на 8%. Одесса закрепилась на третьей позиции, продемонстрировав самый быстрый рост среди крупных городов.

