Доллар в Украине изменил курс, а евро бьет рекорды: банки выставили цены на валюту
Курс доллара в Украине после роста начал снижаться в банках, но в обменниках изменился разнонаправленно. Так, утром 16 мая в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,5/40 грн. Это дешевле на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже, чем было накануне. По курсу Нацбанка гривня к доллару тоже укрепилась, зато евро вырос до исторического рекорда.
За неделю "банковский" доллар подорожал 24-25 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга.
Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 39,30/40,17 грн (покупка/продажа). В покупке это на 70 копеек дешевле, чем днем ранее, но в продаже дороже на 7 копеек.
Курс евро в банках тем временем вырос. На наличном рынке евро покупают за 42,7 грн, а продают за 43,33 грн, что на 8-10 копеек дороже, чем в среду, 15 мая.
Курс евро "по НБУ" установлен на уровне 42,85 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем курс евро вырос на 2 копейки, поднявшись до нового исторического рекорда.
В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 16 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,58 грн. Это:
- на 10 коп. дешевле, чем было в среду;
- на 20 коп. выше, чем неделей ранее;
- на 21 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).
Где лучше покупать, а где продавать доллары: курс в банках
В крупнейших коммерческих банках 16 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,85-40,1 грн. Покупают доллар по 38,9-39,5 грн.
Важно: курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – иногда там взымают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 15 мая предлагают по цене 39,95/40 грн (покупка/продажа).
Курс доллара "по НБУ" изменится: украинцам рассказали, чего ожидать
В ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет, рассказал в интервью для OBOZ.UA финансовый эксперт Сергей Фурса.
Так специалист прокомментировал прогноз Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/доллар. При этом Фурса подчеркнул: настолько долгосрочные прогнозы вообще не имеют смысла.
"В ближайшее время курс 50 (грн/доллар. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее о ситуации с курсом доллара рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный. Он признал: несмотря на контролируемость ситуации, риски для валютного рынка остаются.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!