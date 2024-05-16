Доллар в Украине изменил курс, а евро бьет рекорды: банки выставили цены на валюту

Курс доллара в Украине после роста начал снижаться в банках, но в обменниках изменился разнонаправленно. Так, утром 16 мая в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,5/40 грн. Это дешевле на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже, чем было накануне. По курсу Нацбанка гривня к доллару тоже укрепилась, зато евро вырос до исторического рекорда.

За неделю "банковский" доллар подорожал 24-25 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга.

Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 39,30/40,17 грн (покупка/продажа). В покупке это на 70 копеек дешевле, чем днем ранее, но в продаже дороже на 7 копеек.

Курс евро в банках тем временем вырос. На наличном рынке евро покупают за 42,7 грн, а продают за 43,33 грн, что на 8-10 копеек дороже, чем в среду, 15 мая.

Курс евро "по НБУ" установлен на уровне 42,85 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем курс евро вырос на 2 копейки, поднявшись до нового исторического рекорда.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 16 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,58 грн. Это:

на 10 коп. дешевле, чем было в среду;

на 20 коп. выше, чем неделей ранее;

на 21 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).

Где лучше покупать, а где продавать доллары: курс в банках

В крупнейших коммерческих банках 16 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,85-40,1 грн. Покупают доллар по 38,9-39,5 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 39,4 40 Ощадбанк 39,55 40,1 ПУМБ 39,5 39,99 Сенс Банк 39,45 39,95 Укрэксимбанк 39,4 40 Универсал Банк 38,9 40 OTP Bank 39,3 39,85 Креди Агриколь 39,45 39,95

Важно: курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – иногда там взымают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 15 мая предлагают по цене 39,95/40 грн (покупка/продажа).

Курс доллара "по НБУ" изменится: украинцам рассказали, чего ожидать

В ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет, рассказал в интервью для OBOZ.UA финансовый эксперт Сергей Фурса.

Так специалист прокомментировал прогноз Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/доллар. При этом Фурса подчеркнул: настолько долгосрочные прогнозы вообще не имеют смысла.

"В ближайшее время курс 50 (грн/доллар. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о ситуации с курсом доллара рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный. Он признал: несмотря на контролируемость ситуации, риски для валютного рынка остаются.

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