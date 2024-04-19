Доллар больше не первый: какая валюта самая популярная для покупки крипты

В начале 2024 года американский доллар уступил статус главной фиатной (то есть национальной) валюты на криптобиржах. Это произошло, когда южнокорейская вона обошла его по совокупному объему торгов.

По данным криптоаналитической платформы Kaiko, с января по март 2024 года совокупная сумма сделок в валюте Южной Кореи на биткоин-биржах была эквивалентна $456 млрд. За то же время в долларах было проведено операций на $445 млрд.

Это может быть связано с улучшением макроэкономической ситуации и жесткой конкуренция на крипторынке: в конце 2023 года Bithumb и Korbit запустили агрессивные кампании, предложив пользователям нулевые комиссии, чтобы вытеснить лидирующую Upbit, доля которой на рынке за последние три года занимала в среднем 82%.

В начале апреля объемы криптоопераций с воной снизились, но одобрение спотовых биржевых фондов (ETF) на базе Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) в Гонконге может повысить настроения на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, прогнозируют криптоаналитики.

На этом фоне многих интересует, сколько стоит эфир в долларах. Согласно данным криптоагрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 19 апреля курс Ethereum составляет $3115 за монету. Рыночная капитализация крупнейшего альткоина оценивается в $373,8 млрд.

Как уже сообщал OBOZ.UA, южнокорейская валюта уже не впервые обгоняет доллар по объемам торгов на криптобиржах. Впервые это произошло в ноябре 2023 года, когда среди всех операций по обмену биткоина на фиатные валюты доля воны выросла с 17% до 42,8%.

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