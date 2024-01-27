Долги в энергетике мешают ремонту и модернизации, – Кучеренко
Накопленные в отрасли энергетики долги оказывают негативное влияние на запасы топлива, а также ремонт и модернизацию энергообъектов.
Об этом заявил народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко.
Он рассказал, что большая проблема сегодняшнего энергорынка и газового сектора – это колоссальный рост задолженностей.
На энергорынке долги оцениваются примерно в 70 млрд грн, тогда как "Нафтогаз" заявляет о значительно больших суммах взаимной задолженности на рынке газа, сказал Кучеренко.
"Всегда долговые ситуации, они крайне негативно отражаются и на запасах, и на ремонтах, на модернизации и так далее", - пояснил нардеп.
Кучеренко добавил, что долги – это системная проблема рынков электроэнергии и газа. Они продолжают храниться, и никто не понимает, что с ними делать.
Ранее государственная Центрэнерго призвала к решению проблемы долгов балансирующего рынка электроэнергии, чтобы провести ремонты оборудования.