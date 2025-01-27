Долги на рынке электроэнергии сдерживают инвестиции в возобновляемую генерацию

Задолженность на рынке электроэнергии Украины остается критической проблемой, существенно влияющей на развитие энергетического сектора страны.

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Об этом пишет Дарья Орлова, аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting.

"По данным НЭК 'Укрэнерго', задолженность перед оператором на балансирующем рынке уже превысила 35 млрд грн", – сообщила Орлова.

Ситуация с финансированием "зеленого" тарифа также вызывает беспокойство. По словам эксперта, в 2024 году он был профинансирован только на 80%. Она подчеркнула, что ситуация с долгами сдерживает инвестиции в отрасль.

"Рыночная ситуация является одним из решающих факторов для потенциальных инвесторов. И текущее состояние стало одной из причин низкой заинтересованности с их стороны – поэтому установленная мощность ВЭС в 2024 году составила лишь 20 МВт", – добавила она.

По словам Орловой, ключевыми препятствиями для инвесторов также остаются вопросы страхования инвестиций и хеджирования рисков в условиях войны.

Ранее эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Адриан Прокоп также подчеркнул, что ситуация с долгами на энергорынке создает значительные препятствия для развития нового поколения и инвестиций в отрасль.